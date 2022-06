NGÀY KHÔNG TIỀN MẶT 16/6: Thay đổi thói quen thanh toán

Trong 4 tháng đầu năm 2022, giao dịch TTKDTM tăng 69,7% về số lượng, 27,5% về giá trị; giao dịch qua internet cũng tăng tương ứng 48,39% và 32,76%; qua điện thoại di động tăng tương ứng 97,65% và 86,68%; qua QR code tăng tương ứng 56,52% và 111,62% so với cùng kỳ năm 2021; tổng số ví điện tử đã kích hoạt tăng 10,37% so với cuối năm 2021. Tại BR-VT, trong 6 tháng đầu năm 2022, NHNN, Chi nhánh BR-VT tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh toán điện tử không dùng tiền mặt và vận hành hệ thống thanh toán điện tử đảm bảo nhanh chóng, chính xác, an toàn. TTKDTM qua các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh ước đạt 38 triệu món với doanh số thanh toán 1.200 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Thanh toán điện tử liên ngân hàng tại NHNN, chi nhánh tỉnh ước đạt 2.300 món với doanh số thanh toán là 38.900 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 5/2022, các chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh đã mở được 1.425.364 tài khoản, trong đó học sinh, sinh viên là 102.651 tài khoản.