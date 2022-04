Vụ điều thất thu do năng suất và giá bán giảm mạnh

Thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh đang bước vào vụ thu hoạch điều. Do ảnh hưởng của thời tiết, năng suất điều giảm mạnh. Trong khi đó, thị trường nhiều biến động khiến giá điều cũng không như mong đợi.

Khác hẳn với mọi năm, năm nay vườn điều của gia đình ông Trần Văn Nhật, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc gần như mất trắng.

Theo các hộ trồng điều, thời điểm cây điều ra hoa gặp mưa trái mùa và sương muối nên hoa điều bị cháy, khô vì thế tỷ lệ điều đậu trái không cao, ước năng suất điều giảm từ 40-50%, thậm chí có vườn giảm 80% so với vụ thu hoạch năm ngoái.

Ông Trần Văn Nhật, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc trồng 1,2ha điều từ nhiều năm nay. Theo ông Nhật, mấy năm trở lại đây, năng suất điều ngày một giảm mạnh. Nếu như năm ngoái, vườn điều thu được 2,5 tấn thì năm nay chỉ được hơn 2 tạ hạt.

Tại huyện Châu Đức, nông dân trồng điều cũng điêu đứng vì tình cảnh điều mất mùa, mất giá. Hiện vườn điều 5.000m2 của gia đình ông Đỗ Phi, thôn Tân Hiệp, xã Bàu Chinh vẫn còn sót lại những chùm hoa, trái điều non bị khô héo do ảnh hưởng của thời tiết.

Theo ông Phi, có đến 80% diện tích điều bị hư hỏng do trái non bị khô, rụng sớm. Sản lượng vụ thu hoạch năm nay ước chưa tới 1 tạ, đồng nghĩa với việc gia đình ông hoàn toàn trắng tay ở vụ điều này.

“Năm nay cả vùng trồng điều này đều bị tình hình chung. Riêng nhà tôi, cả vườn điều thu chừng 80kg, mọi năm 5-7 tạ có khi cả tấn. Vụ điều năm nay, thời tiết thất thường khiến nấm bệnh xuất hiện nhiều, năng suất vẫn giảm mạnh. Liên tiếp vài năm mất mùa, mất giá. Với tình hình này, diện tích điều còn lại cũng khó giữ được vì lợi nhuận từ cây trồng này ngày càng thấp”, ông Phi nói thêm.

Theo ông Hoàng Long Vỹ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, nguyên nhân khiến điều tại địa phương năm nay mất mùa là do dịch bệnh COVID-19 phải giãn cách xã hội nên nông dân không chăm sóc đúng thời vụ cho cây điều. Ngoài ra, do thời tiết, điều ra hoa muộn gặp mưa nhiều nên ra hoa đậu trái không cao, sản lượng chỉ khoảng 10% so với mọi năm.

Không chỉ mất mùa, năm nay giá điều cũng chỉ ở mức 22 ngàn đồng/kg, giảm khoảng 3 ngàn đồng so với năm ngoái. “Với giá bán này, gia đình tôi thu về chưa tới 5 triệu đồng, trong khi chi phí đầu tư đã lên đến hơn 15 triệu đồng, nông dân trồng điều chúng tôi thua lỗ nặng”, ông Nhật cho hay.

Theo Sở NN-PTNT, trong nhiều năm trở lại đây, ngành nông nghiệp cũng đã triển khai một số giải pháp để nâng cao chất lượng vườn điều như thay thế một số giống điều mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tuy nhiên, vườn điều của nông dân vẫn chưa được cải thiện nhiều cả về năng suất, chất lượng, nhất là trước những tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, việc giúp nông dân canh tác tốt bằng các giống điều ưu việt, hình thành các vùng hàng hóa tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi là cần thiết hiện nay.

Thông tin từ các DN xuất khẩu điều cho hay, giá điều giảm vì xuất khẩu từ đầu năm đến nay gặp nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng, lượng tồn kho cao. Bên cạnh đó, xung đột giữa Nga và Ukraine đẩy chi phí vận chuyển lên cao làm ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu và giá thành sản phẩm bán ra nên nhiều DN chưa dám đẩy mạnh thu mua, sản xuất. Mặt khác, năm nay mưa trái mùa xuất hiện thường xuyên làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng hạt điều làm giảm giá thành thu mua.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 8.000ha điều. Đây là loại cây được trồng ở nhiều vùng đất do đặc tính dễ phát triển, ít tốn công chăm sóc. Đặc biệt vào cao điểm nắng nóng không lo sợ cây thiếu nước nên những vùng đất xa hệ thống thủy lợi, khó khăn nguồn nước tưới được nhiều nông dân canh tác.

Thế nhưng, điều là cây rất nhạy cảm với yếu tố thời tiết nên dễ bị tác động khi mưa, nắng bất thường. Thực tế, những năm trở lại đây, cây điều luôn đạt năng suất thấp và có xu hướng giảm dần theo từng năm, khiến nông dân luôn chật vật với cây trồng giảm nghèo một thời.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC