Nâng cao kiến thức sản xuất nông sản an toàn

Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc vừa phối hợp Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Sở NN-PTNT) tổ chức lớp tập huấn về kiến thức sản xuất nông sản an toàn cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện năm 2022.

92 cán bộ, hội viên nông dân đã được nghe báo cáo viên cung cấp các kiến thức, quy trình của pháp luật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng an toàn; kiến thức chung về an toàn vệ sinh thực phẩm, các khái niệm và mối nguy hại về an toàn thực phẩm; kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân, kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón thức ăn chăn nuôi; quy trình sản xuất nông sản thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, bảo quản, chế biến, tiêu dùng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, các học viên còn được cung cấp kiến thức về kỹ thuật sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn về sinh thực phẩm tại công đoạn trồng trọt và chăn nuôi; hướng dẫn sơ chế, chế biến sản phẩm OCOP chủ lực của địa phương...

KIM HỒNG