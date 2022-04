Huyện Châu Đức được công nhận vùng an toàn dịch bệnh Niu-cát-xơn

Cục Thú Y (Bộ NN-PTNT) đã ban hành quyết định số 16/QĐ-TY-DT về việc cấp giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh Niu-cát-xơn trên địa bàn huyện Châu Đức.

Huyện Châu Đức là địa phương có lợi thế về chăn nuôi, tuy nhiên, chủ yếu được nuôi theo hình thức nông hộ nhỏ lẻ. Chính hình thức chăn nuôi này đã gây không ít khó khăn trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Đặc biệt bệnh Niu - cát - xơn là một bệnh do vi rút gây ra, không có thuốc điều trị đặc hiệu và thường xảy ra chủ yếu tại nông hộ. Do đó, công tác kiểm soát, quản lý dịch bệnh đặc biệt là công tác xây dựng vùng an toàn dịch bệnh được địa phương đặc biệt quan tâm. Nhiều chương trình, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên gia cầm như tiêm phòng, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, giám sát dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ đã được địa phương triển khai và kết quả đã đảm bảo đầy đủ các tiêu chí để được Cục Thú y công nhận vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Niu - cát - xơn.

Được biết, toàn huyện Châu Đức hiện có tổng số vật nuôi trên 1,5 triệu con, chiếm 22% tổng đàn vật nuôi của cả tỉnh. Trong đó, tổng đàn heo chiếm 35%, gia cầm chiếm 20,3%, trâu bò chiếm 29,2% và đặc biệt là dê, cừu chiếm tới 56,5% tổng đàn dê, cừu của tỉnh.

PHÚC HIẾU