Sức mua và giá hải sản tăng cao

Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) năm nay rơi vào cuối tuần nên người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp. Trong 3 ngày nghỉ lễ, các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đã đón và phục vụ hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, mua sắm. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, sức mua và giá cả tăng, trong đó tăng giá nhiều nhất là nhóm hàng hải sản.

Người dân mua sắm tại Lotte Mart Vũng Tàu.

Chợ, siêu thị tấp nập khách

Tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh như: Co.op Mart Vũng Tàu, Lotte Mart Vũng Tàu… trong 3 ngày qua, lượng khách du lịch đến tham quan, mua sắm khá đông.

Bà Ngô Minh Tuyến, Giám đốc Lotte Mart Vũng Tàu cho biết, trong 3 ngày (từ 9/4 đến 11/4), siêu thị đã đón và phục vụ gần 20 ngàn lượt khách đến tham quan và mua sắm. Cao điểm nhất là 2 ngày 9 và 10/4, mỗi ngày siêu thị đón từ 6.000 - 7.000 lượt khách, tăng gấp đôi so với ngày thường. Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi của người dân và du khách trong dịp lễ, siêu thị đã chủ động nguồn hàng từ trước lễ, trong đó chủ yếu là các mặt hàng tươi sống, rau củ và thức ăn nhanh.

Hệ thống Co.op Mart Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ cũng đã chuẩn bị đầy đủ nguồn cung hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách trong 3 ngày lễ. Dịp này, siêu thị cũng triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm kích cầu mua sắm. Trong dịp này, lượng khách đến siêu thị tham quan, mua sắm cũng tăng trung bình khoảng 10% so với ngày thường.

Trong khi đó, tại các chợ trong dịp lễ không khí mua bán cũng khá tấp nập. Khảo sát trong 3 ngày nghỉ lễ tại các chợ truyền thống, vựa hải sản, siêu thị cho thấy, mặc dù có tình trạng cháy hàng nhưng chỉ xảy ra cục bộ tại một số vựa hải sản, chứ không có tình trạng khan hiếm hàng trên diện rộng, nhất là các mặt hàng tươi sống, thủy hải sản.

Các loại hải sản như cá thu, cá chim, cá nhồng, cá chẽm, mực, bạch tuộc, ghẹ, tôm, móng tay… được tiểu thương nhập về hàng ngày.

Người dân mua rau củ tại Co.op Mart Bà Rịa.

Giá hải sản tăng cao

Giá các mặt hàng hải sản tại các chợ, vựa hải sản tăng từ 20.000 đồng đến 1,5 lần so với ngày thường, trong đó tăng cao nhất là ghẹ với mức tăng 1,5 lần. Cụ thể, ghẹ loại 1 còn sống có giá khoảng 900 ngàn đồng/kg, tăng 400 ngàn đồng; ghẹ loại 1 bị ngộp nước khoảng 850 ngàn đồng/kg, tăng 350 ngàn đồng; tôm sú loại 16 con/kg giá 400 ngàn đồng (tăng 80.000 đồng), loại 30 con/kg giá 250 ngàn đồng (tăng 50 ngàn đồng)…

Các loại hải sản khác như mực, ốc hương, bạch tuộc có giá cao hơn ngày thường từ 20.000-50.000 đồng/kg. Mực ống loại 4 con/kg giá 350 ngàn đồng (tăng 70.000 đồng); loại 8 con/kg giá 250 ngàn đồng (tăng 50.000 đồng); bạch tuộc loại lớn giá 220 ngàn đồng/kg (tăng 30.000 đồng); loại nhỏ 180-200 ngàn đồng/kg (tăng 40.000 đồng)…

Theo ông Hoàng Văn An, Phó Trưởng ban quản lý chợ Vũng Tàu, dịp lễ năm nay, lượng hàng nhập về tại chợ Vũng Tàu trong dịp lễ tăng khoảng 20% so với bình thường, trong đó chú trọng đến các mặt hàng tươi sống, hàng khô, rau củ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Giá cả các nhóm hàng thực phẩm, rau củ trong 3 ngày nghỉ tăng từ 15-20% so với ngày thường, còn giá các mặt hàng hải sản tăng từ 30-35%; nguồn hàng dồi dào nên không có tình trạng khan hàng. “Sở dĩ giá thực phẩm, hải sản tăng một phần do ảnh hưởng từ tác động tăng giá xăng dầu, một phần do giá đầu vào tiểu thương lấy cao hơn ngày thường nên buộc phải bán cao hơn. So với mọi năm sức mua tại chợ trong dịp này tăng khoảng 20% so với ngày thường. Sức mua tăng ở lượng hàng hóa bán ra, do nhiều bạn hàng, người dân tăng mua lượng lương thực, thực phẩm sử dụng trong dịp lễ”, ông An cho biết thêm.

Để bảo đảm ATVSTP và an ninh trật tự cho người dân và du khách, trong những ngày lễ, Ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương thực hiện đúng các quy định về giá, niêm yết giá, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống cháy nổ. Đồng thời nhân viên vệ sinh trực thu dọn rác thải thường xuyên, không để xảy ra tình trạng ứ đọng rác tại chợ.

Bài, ảnh: SONG BÌNH