Cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ATVSLĐ

Hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, ngày 25/4, Đoàn Thanh tra liên ngành do ông Nguyễn Văn Điểu, Chánh thanh tra Sở LĐTBXH tỉnh làm Trưởng Đoàn đã thanh tra việc thực hiện pháp luật về lao động, ATVSLĐ tại Công ty TNHH Thép Sóng Thần (KCN Mỹ Xuân A, TX.Phú Mỹ).

Qua kiểm tra cho thấy, Công ty TNHH Thép Sóng Thần hiện có 124 lao động (tất cả đã được ký HĐLĐ), trong đó 73 người không xác định thời hạn. Thực hiện quy định về ATVSLĐ, công ty phân loại lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; lao động làm việc nặng nhọc, độc hại; huấn luyện về ATVSLĐ.

Việc xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ANTVSLĐ tại nơi làm việc được công ty thực hiện nhưng chưa chi tiết, chưa đầy đủ. Kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, vật tư, nhà xưởng có xây dựng nhưng còn thiếu. Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho 116 lao động; việc khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho lao động không đầy đủ. Từ tháng 1/2021 đến thời điểm thanh tra, công ty xảy ra 1 vụ tai nạn lao động…

Đoàn đã khảo sát thực tế tại xưởng sản xuất về việc thực hiện ATVSLĐ. Ghi nhận và nhắc nhở Công ty TNHH Thép Sóng Thần cần tuyên tuyền hơn nữa về công tác ATVSLĐ, nhằm nâng cao nhận thức tuân thủ quy định về ATLĐ cho người lao động (NLĐ). Đồng thời, thực hiện đầy đủ quy định về ATVSLĐ. Đoàn đề nghị Công ty nhanh chóng khắc phục, bố trí lắp đặt bảng chỉ dẫn về ATVSLĐ đối với khu vực cơ khí; lắp cửa rào chắn lối xuống các khu vực nằm sâu so với mặt nền nhà xưởng để bảo đảm an toàn cho NLĐ. Đặc biệt, công ty cần sớm thay thế các van, lẫy an toàn đã bị hư hỏng của một số máy móc, thiết bị… nhằm bảo đảm an toàn và sức khỏe NLĐ.

Theo kế hoạch, từ nay đến 25/5, Đoàn sẽ tiếp tục đi kiểm tra 10 DN trên địa bàn tỉnh.

