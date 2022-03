Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch 35/KH-UBND về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo đó, sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở CNNT sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn; không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Sản phẩm CNNT tiêu biểu được đánh giá theo nhóm sản phẩm và thông qua các tiêu chí cơ bản gồm: đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; tính văn hóa, thẩm mỹ và các tiêu chí khác.

Việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

TRÀ NGÂN