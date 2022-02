Thay đổi thói quen ngày vía Thần Tài

Ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng năm nay dù không phải ngày cuối tuần, nhưng tại các cửa hàng kinh doanh vàng vẫn thu hút đông đúc lượng khách mua sắm cầu may.

Người dân mua vàng tại cửa hàng PNJ Center Bà Rịa chiều mùng 10 tháng Giêng.

Sức mua vàng tăng

6 giờ 30 sáng mùng 10 tháng Giêng, khảo sát tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh như: Kim Minh, DOJI, PNJ Next Vũng Tàu, Ngọc Xuân, PNJ Center Bà Rịa… cho thấy, nhiều người dân tranh thủ đến mua vàng ngày vía Thần Tài cầu may. Bên trong tiệm, nhân viên liên tay lấy vàng cho khách. Tuy nhiên, so với năm trước, lượng người đến mua vàng tập trung không quá đông, cũng không còn cảnh người dân xếp hàng dài từ ngoài cửa vào trong quầy.

Theo các chủ tiệm kinh doanh vàng, năm nay khách không đợi đến đúng ngày mới đi mua vàng mà từ chiều tối mùng 9, nhiều người đã tranh thủ đi mua sớm hoặc lựa chọn mua online. Chị Cao Thị Thanh Nga (thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) cho biết, chị kinh doanh mỹ phẩm nên năm nào vào ngày vía Thần Tài chị cũng đến tiệm vàng PNJ ở Bà Rịa để mua vàng với các chữ Phúc - Lộc - Thọ để mong cho một năm mới kinh doanh thuận lợi, cuộc sống bình an. “Năm nay vàng miếng có chữ Thọ "cháy hàng" nên tôi không chọn được theo ý mình, tuy nhiên, tôi cũng chọn được 3 miếng vàng có chữ An - Tài - Lộc, với mong muốn một năm bình an, mọi việc hanh thông, phát tài”, chị Nga nói.

Còn chị Lan Anh (phường 5, TP. Vũng Tàu) chia sẻ: “Trong các dịp cao điểm như ngày Thần Tài, tôi thấy mua vàng trực tuyến thực sự rất an toàn và tiện lợi. Thay vì phải xếp hàng, chờ tới lượt giao dịch như mọi năm, mua vàng online giúp tôi tiết kiệm thời gian hơn, tránh rủi ro cầm tiền mặt, hạn chế tiếp xúc nơi đông người”.

Bà Nguyễn Thị Nhàn, cửa hàng trưởng PNJ Center Bà Rịa (269A, Cách Mạng Tháng Tám, TP. Bà Rịa) cho biết, năm nay sức mua vàng tăng từ 50-70% so với nhu cầu ngày thường. Cửa hàng cũng đã chuẩn bị đủ hàng hóa từ những ngày trước để bảo đảm nhu cầu mua sắm của khách hàng. PNJ ra mắt bộ vàng miếng Xuân An khang với phiên bản giới hạn và được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, vì vậy tính đến 16 giờ đã cháy hàng.

Bên cạnh đó, so với mọi năm, giá vàng không tăng mạnh như những năm trước, thậm chí ngay trong ngày vía Thần Tài còn giảm nên người tiêu dùng cũng yên tâm mua sắm. Ngoài bán trực tiếp, cũng như các thương hiệu vàng khác, PNJ cũng nhận đặt hàng online từ trang web, app điện thoại, ứng dụng zalo, đường dây nóng hotline… và có nhiều chương trình khuyến mãi cho khách mua trực tiếp và online.

Còn theo đại diện cửa hàng DOJI, kể từ khi tập đoàn DOJI ứng dụng eGold - hình thức mua bán vàng vật chất trên điện thoại ra mắt, mỗi dịp ngày vía Thần tài, nhiều người dân đã không còn tập trung đến cửa hàng như mọi năm, mà mua vàng online. Với hình thức mua sắm này, khi khách hàng mua vàng thành công, vàng sẽ tự động được cộng vào tài khoản và mặc định để DOJI giữ hộ trên tài khoản eGold. Đối với giao dịch mua sắm trực tiếp tại cửa hàng, khách hàng được phân luồng ngay từ điểm vào để đưa đến các quầy giao dịch phù hợp với nhu cầu mua sắm, hạn chế tập trung đông người tại một quầy.

Thịt quay, bánh hũ vàng đắt khách

Bên cạnh việc mua vàng lấy may trong ngày vía Thần Tài, vào ngày này, những người kinh doanh, buôn bán thường cúng Thần Tài để mong một năm làm ăn phát đạt và có nhiều tài lộc, may mắn. Trên mâm cúng ngoài trái cây, hoa, còn có bộ tam sên hoặc heo quay, bánh hỏi, bánh kem hũ vàng hũ bạc…

Chị Trần Thái Thụy Đan Phượng, chủ tiệm bánh Đan Phượng (192B, Lý Tự Trọng, TP. Vũng Tàu) cho biết, tiệm bánh của chị đã nhận được hơn 10 đơn bánh hũ vàng để cúng Thần Tài, trong đó bán chạy nhất là bánh hũ vàng size 16-20cm. Những mẫu bánh hũ vàng này được trang trí với những đồng tiền vàng lớn, nhỏ, tiền đô la cùng những chữ với ý nghĩa mang lại may mắn như An Khang, Tài, Lộc, Phúc... Tùy theo nhu cầu, chị sẽ tư vấn để khách lựa chọn được sản phẩm ưng ý, phù hợp với nhu cầu của gia đình. Bên cạnh bánh hũ vàng, chị còn nhận các đơn xôi cúng ngũ sắc. Trong ngày này, tiệm của chị đã chốt hơn 50 đơn xôi (tương đương 50kg xôi) cho khách cúng Thần Tài. “Tiệm bánh của tôi liên kết với AhaMove để vận chuyển các đơn hàng cho khách, vì vậy, việc vận chuyển thuận tiện. Thông thường, shipper sẽ đến tiện lấy hàng khách đặt vào giao theo thời gian khách yêu cầu. Để kịp cho khách cúng Thần Tài, tiệm sẽ giao bánh chậm nhất đến khoảng 10 giờ ngày mùng 10 tháng Giêng”, chị Đan Phượng thông tin thêm.

Còn tại các điểm kinh doanh thịt quay trên địa bàn tỉnh như Hoài Anh, Lạng Sơn, Kim Anh… cũng đông khách xếp hàng từ sáng sớm để mua thịt heo quay về cúng Thần Tài. Ông Nguyễn Đình Hoài, chủ cơ sở heo quay Hoài Anh cho biết, ngày vía Thần Tài, cơ sở đã nhập hàng tăng 5-7 lần so với bình thường để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, tuy nhiên vẫn không đủ hàng cung cấp. Đến khoảng 7 giờ 30 sáng nhiều khách đến hỏi tiệm đã hết hàng cung cấp. “Biết là ngày này lượng khách tăng mạnh, tiệm đã nhập tăng lượng hàng, thêm nhân viên nhưng cũng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Bởi chúng tôi làm bảo đảm chất lượng và giữ uy tín chứ không chạy theo số lượng. Giá thịt heo quay giữ mức giá ngày thường là 320 ngàn đồng/kg”, ông Hoài nói.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU