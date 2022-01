DỊCH VỤ - THỊ TRƯỜNG

Mứt các loại tăng 10%

Khảo sát tại một số siêu thị, cửa hàng kinh doanh mứt Tết cho thấy, các loại mứt phổ biến như: gừng, bí, khoai lang, me… được nhiều người lựa chọn.

Theo các chủ cửa hàng, so với mọi năm, do ảnh hưởng dịch lượng mứt nhập về giảm khoảng 30-40% và chủ yếu là lấy hàng từ các cơ sở, DN sản xuất trong nước, còn hàng ngoại nhập ít hơn do giá cao. Năm nay, giá mứt bán lẻ các loại tăng 10% so với năm ngoái do giá nguyên liệu đầu vào tăng.

Cụ thể, mứt mãng cầu có giá 150 ngàn đồng/kg, mứt hạt sen Huế 200 ngàn đồng/kg, mứt gừng Huế 150 ngàn đồng/kg, mứt bí tăm 130 ngàn đồng/kg, mứt me 150 ngàn đồng/kg, mứt dừa dẻo 180 ngàn đồng/kg, mứt khoai thanh 120 ngàn đồng/kg... Ngoài mứt bán theo kg, nhà sản xuất cũng đưa ra thị trường các loại mứt đóng hộp với nhiều trọng lượng khác nhau để khách hàng dễ lựa chọn. Giá các loại mứt đóng theo hộp cũng khá đa dạng từ 30-182 ngàn đồng/hộp (tùy trọng lượng và loại hộp).

Thị trường mứt Tết năm nay có thêm các loại mứt hạt tẩm vị homemade như: đậu phộng, hạt điều tẩm các vị cà phê, ca cao, trà xanh, phô mai, tỏi ớt, rong biển…

ĐÔNG HIẾU

Đa dạng các loại hải sản khô

Khảo sát tại một số chợ, các cửa hàng kinh doanh hải sản khô cho biết, dịp Tết năm nay, các loại hải sản khô phục vụ người tiêu dùng khá đa dạng như: mực khô, cá đù khô, tôm khô, cá chỉ vàng, bống, khô gà… Giá các mặt hàng này cũng tăng từ 10-15% so với dịp Tết Nguyên đán 2021.

Hiện mực khô loại 10 con/1kg có giá 1,1 triệu đồng; loại 20 con/1kg có giá 900 ngàn đồng; loại 15 con/1kg có giá 1 triệu đồng; cá chỉ vàng 160 ngàn đồng/kg; cá bống, cá bò tẩm có giá 200 ngàn đồng/kg; khô cá đù dao động từ 130-180 ngàn đồng/kg; tôm khô loại 1 có giá 1,1-1,2 triệu đồng/kg; khô gà 210 ngàn đồng/kg… Các tiểu thương cho biết, năm nay lượng hàng nhập về bán Tết giảm khoảng 40% so với năm ngoái do tâm lý còn e ngại dịch. Tuy nhiên, tiểu thương cũng chuẩn bị dủ nguồn hàng để cung ứng khi nhu cầu thị trường tăng cao.

VÂN ANH

Gà trống thiến hút khách

Ông Nguyễn Ngọc Điệp (thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) cho biết, năm nay ông nuôi hơn 300 con gà trống thiến để cung cấp cho người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2022. Nhờ bảo đảm chất lượng, gà trống thiến của gia đình ông được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh rất ưa chuộng.

Theo ông Điệp, so với nuôi gà ta thả vườn thông thường, việc nuôi gà trống thiến ít tốn công chăm sóc, giảm bớt các chi phí về phòng, chống dịch bệnh do gà thiến thường có sức đề kháng cao. Để thịt gà thơm ngon, da vàng óng và chất lượng thịt cao hơn so với gà thịt thông thường, khi xuất bán đạt trọng lượng từ 3,5-5,5kg/con. Giá bán gà trống thiến tại trại hiện nay 150 ngàn đồng/kg.

VĂN THẮNG