Kiến nghị không tăng giá thuê ki-ốt

Nhiều tiểu thương chợ Vũng Tàu phản ánh, hiện nay, việc kinh doanh, buôn bán tại chợ ế ẩm do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, tiểu thương đề nghị Ban quản lý (BQL) chợ Vũng Tàu, các cấp, ngành liên quan xem xét không tăng giá thuê ki-ốt bán hàng theo Quyết định số 02 năm 2019 của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

Chợ Vũng Tàu vắng khách mua hàng.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu các tiểu thương cho biết, ngày 13/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 02 quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Sau khi quyết định được ban hành, khoảng giữa năm 2019, BQL chợ Vũng Tàu đã thông báo đến các tiểu thương về việc ký hợp đồng theo mức giá mới. Tiểu thương giải thích nhiều năm qua, chợ Vũng Tàu ngày càng ế ẩm nên việc tăng giá thuê quầy sạp sẽ gây khó khăn cho việc kinh doanh. Do đó, nhiều tiểu thương đã làm đơn kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về việc không tăng giá thuê ki-ốt.

Từ kiến nghị trên, Sở Công thương đã khảo sát tình hình kinh doanh thực tế tại chợ và lắng nghe ý kiến của tiểu thương. Sau buổi làm việc này, Sở Công thương đã có báo cáo số 129 ngày 24/7/2019 gửi UBND tỉnh, xác định kiến nghị của tiểu thương tại chợ Vũng Tàu là có cơ sở. Sở Công thương đã đề xuất UBND tỉnh hoãn thu giá dịch vụ theo Quyết định số 02 năm 2019 và tiếp tục thực hiện thu phí theo Quyết định 14 năm 2016 của UBND tỉnh cho đến khi có chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Công thương cũng đề xuất UBND TP. Vũng Tàu và BQL chợ xây dựng phương án điều chỉnh, đảm bảo nguyện vọng của các tiểu thương, duy trì bằng mức giá theo Quyết định số 14 năm 2016.

Ngày 5/11/2021, BQL chợ Vũng Tàu tổ chức cuộc họp với các tiểu thương chợ Vũng Tàu, thông báo về việc bắt đầu thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ theo Quyết định số 02 năm 2019 của UBND tỉnh. Điều này khiến nhiều tiểu thương lo lắng, vì hiện nay, sức mua tại chợ Vũng Tàu giảm mạnh.

Theo các tiểu thương, từ khi được phép hoạt động trở lại (tháng 10/2021) lượng người đến chợ thưa thớt chỉ còn 30% so với trước dịch COVID-19. Do lượng khách đi chợ giảm nên đến thời điểm này, lượng hàng hóa nhập vào chợ cũng giảm gần 90%. Các hộ tiểu thương còn dè dặt trong việc mở cửa kinh doanh lại. Thời điểm mới hoạt động trở lại, chợ có 250 hộ đăng ký kinh doanh, đến nay, chỉ còn gần 100 hộ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như: rau xanh, thịt heo, gà, cá… mở cửa buôn bán.

Bà Lê Thị Hai, kinh doanh nhang đèn, hàng mã, bánh kẹo tại chợ Vũng Tàu cho biết, do dịch bệnh COVID-19 nên lượng người mua giảm đến 90%. Mỗi ngày, gian hàng của bà chỉ có vài khách ghé mua. “Mỗi tháng tôi phải đóng hơn 500 ngàn đồng/3 ki-ốt tại chợ. Nếu áp dụng mức tăng lên 100% theo Quyết định 02 thì tôi phải đóng hơn 1 triệu đồng/tháng. Do đó, tôi mong các cơ quan chức năng xem xét vẫn thu mức giá cũ để tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi an tâm kinh doanh tại chợ”, bà Hai nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Vũ Bá Soan, Trưởng BQL chợ Vũng Tàu cho biết, việc BQL chợ Vũng Tàu thông báo về mức giá thu mới đối với diện tích bán hàng cho các tiểu thương là thực hiện theo Quyết định số 02 của UBND tỉnh. Quyết định này có lộ trình thu tăng theo từng năm. Theo đó, đến năm 2021, sẽ áp dụng mức thu 100% theo Quyết định 02. Ông Soan cho biết thêm, dù quyết định có hiệu lực từ tháng từ 7/2019, nhưng do kiến nghị của các tiểu thương và chỉ đạo của UBND tỉnh, nên BQL chợ vẫn đang thu theo mức giá cũ được quy định tại Quyết định số 14 năm 2016.

“Do tình hình dịch bệnh, hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ ế ẩm nên BQL chợ mới thông báo về lộ trình chứ chưa thu theo mức giá mới. Tiểu thương kiến nghị giữ nguyên mức thu cũ. Chúng tôi cũng đã kiến nghị lên các cấp, sở, ngành xem xét giải quyết. Khi có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền thu theo mức giá mới, BQL chợ mới thực hiện”, ông Soan nói.

