Năm 2021, TX. Phú Mỹ thu ngân sách gần 2.220 tỷ đồng

Ngày 27/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Phú Mỹ tổ chức Hội nghị lần thứ 7, tổng kết công tác năm 2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Sản xuất các mặt hàng nội thất tại Công ty TNHH Nitori Funiture BR-VT (KCN Phú Mỹ 3, TX. Phú Mỹ).

Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân. Tuy nhiên, thị xã đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; bảo đảm mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, ổn định đời sống người dân.

Nhờ đó, việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đạt được những kết quả khả quan. Tổng thu ngân sách nhà nước gần 2.220 tỷ đồng, đạt 126,5% kế hoạch, tăng 26,5% so với năm 2020. Các hoạt động văn hóa - xã hội; giáo dục; chăm sóc sức khỏe; đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống nhân dân; quốc phòng - an ninh... được bảo đảm. Năm 2021, TX. Phú Mỹ đã hoàn thành 2 khâu đột phá đã đăng ký với Tỉnh ủy là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, bảo đảm sự hài lòng của người dân; Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý trật tự đô thị, giữ gìn mỹ quan đô thị loại III.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; nghe báo cáo kế hoạch danh mục đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách thị xã; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2022; báo cáo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2021 và kế hoạch năm 2022…

Trong chương trình Hội nghị, BCH Đảng bộ thị xã cũng thảo luận về các giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả kế hoạch “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP, của Chính phủ và các vấn đề quan trọng khác.

Năm 2022, TX. Phú Mỹ đặt mục tiêu tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hơn 2.016 tỷ đồng, tăng 14,93% so với dự toán năm 2021. Thị xã cũng không ngừng nỗ lực, hành động quyết liệt, tiếp tục triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ chính yếu là “Phòng, chống dịch - Phát triển kinh tế - An dân”. Đồng thời, hoàn thành quy hoạch chung đô thị Phú Mỹ; đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, thị xã; thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân…

Tin, ảnh: QUANG VŨ