Dự án tỷ đô chính thức đi vào hoạt động

Chỉ chưa đầy 3 năm tính từ ngày khởi công, ngày 17/12, dự án Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG Hyosung đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là dự án, công trình tiêu biểu chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy thăm kho ngầm chứa khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG).

Tháng 5/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG Hyosung (Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina). Dự án có tổng mức đầu tư 1,3 tỷ USD. Đây là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được cấp phép hoạt động trong các KCN của tỉnh với mục tiêu sản xuất Polypropylene, Ethylene, Propylene... từ nguyên liệu đầu vào là khí hóa lỏng và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng với sức chứa 240.000 tấn. Được biết, sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư, dự án được khởi công vào tháng 1/2019. Đây là một trong những dự án có tiến độ triển khai rất nhanh, chỉ chưa đầy 3 năm chủ đầu tư đã hoàn thành theo đúng tiến độ đã cam kết.

Ông Choi Young Gyo, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina cho biết, dự án Nhà máy sản xuất Polypropylene 2 (Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina) đã hoàn thiện và chạy thử từ tháng 9/2021, chính thức đi vào hoạt động vào ngày 17/12. Cùng đó, Kho ngầm chứa LPG cũng đã hoàn tất xây dựng và đang trong thời gian chạy thử. Trước đó, Nhà máy sản xuất Polypropylene 1 công suất 300 ngàn tấn/năm đã hoàn thành, vận hành từ tháng 3/2020, doanh thu hơn 9 tháng năm 2021 đạt 239 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước 1.389 tỷ đồng. “Kho ngầm chứa LPG là công trình lớn nhất Đông Nam Á. Đây là hạng mục quan trọng của dự án nhà máy sản xuất polypropylene. Công trình này nằm dưới độ sâu từ hơn 100m đến gần 200m so với mực nước biển, với sức chứa 240.000 tấn. Kho ngầm gần như hoàn toàn tự động hóa bởi những công nghệ tiên tiến nhất, phía ngoài bao bọc bởi lớp đá cứng granite, kho ngầm còn được thiết kế, thi công theo hình dáng quả trứng để áp suất không tập trung vào một điểm mà phân bố đều, những kỹ thuật an toàn và tiên tiến nhất để LPG được cất chứa trong kho ngầm không bị rò rỉ ra ngoài cũng được công ty thực hiện. Kho ngầm này được đánh giá có độ an toàn gần như tuyệt đối, kể cả động đất, sóng thần hay núi lửa”, ông Choi Young Gyo cho biết thêm.

Sản xuất hạt nhựa PP (Polypropylene) tại Dự án Nhà máy sản xuất Polypropylene.

Dự án Nhà máy sản xuất Polypropylene là dự án phức hợp bao gồm nhà máy sản xuất propane dehydrogenation (PDH) và hạt nhựa PP (Polypropylene), kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG và sản phẩm hóa dầu, tạo ra sức lan tỏa lớn cho sự phát triển ngành công nghiệp hóa dầu, các ngành công nghiệp hạ nguồn như ô tô, y tế, các loại sản phẩm nhựa và các ngành dịch vụ khác của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hơn 50% sản phẩm của dự án sẽ được xuất khẩu và hoạt động xuất nhập khẩu của kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á, góp phần tạo chân hàng, nâng cao năng lực hoạt động cho cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Theo ông Nguyễn Anh Triết, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh, dự án này khi đi vào hoạt động sẽ tạo ra sức lan tỏa lớn cho sự phát triển ngành công nghiệp hóa dầu, các ngành công nghiệp hạ nguồn như ô tô, y tế, các loại sản phẩm nhựa và các ngành dịch vụ khác của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hơn 50% sản phẩm của dự án sẽ được xuất khẩu và hoạt động xuất nhập khẩu của kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á, góp phần tạo chân hàng, nâng cao năng lực hoạt động cho cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Khi dự án đi vào vận hành 100% công suất sẽ đóng góp ngân sách hàng năm khoảng 80 triệu USD; thu hút, đào tạo, sử dụng hơn các lao động có kỹ thuật cao và tạo việc làm lao động phổ thông tại địa phương.

Một góc kho ngầm chứa LPG.

Ông Choi Young Gyo cho biết thêm, một trong những tiêu chí để công ty lựa chọn đầu tư tại BR-VT vì nơi đây được đánh giá là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố để thu hút đầu tư về công nghiệp và có nguồn lao động dồi dào, cơ sở hạ tầng tốt, có hệ thống cảng biển hiện đại, thuận tiện cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu; môi trường đầu tư thông thoáng, năng động và thuận lợi. “Đây là những yếu tố khá hấp dẫn với các nhà đầu tư trong đó có Hyosung”, ông Choi Young Gyo chia sẻ.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN