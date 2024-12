Năm 2025 phải là năm bứt phá của Petrovietnam

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Tập đoàn, chiều 28/12.

Trước giờ tổng kết, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức chuyển đổi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thành Petrovietnam - Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe lãnh đạo Petrovietnam giới thiệu về các đổi mới trong hoạt động, ứng dụng khoa học công nghệ của Tập đoàn.

Thông tin tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết, năm 2024 Petrovietnam đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu trọng yếu vượt mức kế hoạch năm từ 6 - 24%, về đích trước từ 22 ngày đến 2 tháng 21 ngày. Đặc biệt, chỉ tiêu khai thác dầu thô trong nước đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2024 trước 2 tháng 3 ngày.

Bên cạnh đó, tất cả các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức từ 34% đến 3,4 lần kế hoạch năm, về đích trước từ 3 đến 7 tháng và tăng trưởng cao so với năm 2023. Kết thúc năm 2024, đánh dấu ba năm liên tiếp Petrovietnam phá kỷ lục về tổng doanh thu toàn Tập đoàn khi vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với thời kỳ trước Covid-19 (năm 2019) và tương đương khoảng 9% tổng GDP của cả nước; nộp NSNN 165 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 9% tổng thu ngân sách của cả nước. Giá trị giải ngân đầu tư năm 2024 tăng 49% so với thực hiện năm 2023.

Xuất khẩu chân đế điện gió ngoài khơi.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với yêu cầu “Kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Chính phủ đặt niềm tin và hy vọng vào Petrovietnam với tinh thần bứt phá, tiên phong thực hiện tăng trưởng “hai con số”, góp phần cùng đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng của năm 2025.

Thủ tướng cũng yêu cầu Petrovietnam tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyển đổi hiệu quả thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia. Petrovietnam phải phấn đấu trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu, có thương hiệu trong khu vực và thế giới, tham gia sâu, hiệu quả chuỗi giá trị toàn cầu với tinh thần “nói được làm được”, đi đầu trong đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số... Tập đoàn cần tái cấu trúc phù hợp với Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia và hoàn thiện thể chế, cơ chế.

PHAN HÀ