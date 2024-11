Thu ngân sách từ dầu thô vượt 6,2% dự toán

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tháng 10/2024, số thu ngân sách từ dầu thô đạt 4.800 tỷ đồng, bằng 10,4% dự toán, bằng 77,3% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 10 tháng đạt 48.857 tỷ đồng, bằng 106,2% so với dự toán, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2023.

Vietsovpetro lắp đặt thành công khối thượng tầng giàn khai thác BK-23, mỏ Bạch Hổ tháng 9/2024.

Riêng tại Bà Rịa - Vũng Tàu, số thu từ dầu thô tháng 10 gần 2.013 tỷ đồng, đạt 8% so với dự toán Trung ương giao và đạt 7% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Lũy kế 10 tháng số thu từ dầu thô gần 27.825 tỷ đồng, đạt 110,9% so với dự toán Trung ương giao, đạt 97,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 100,4% so với cùng kỳ.

Tin, ảnh: HÀ AN