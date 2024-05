Cảng CMIT được phép tiếp nhận tàu container có trọng tải 214.121 DWT

Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng Giám đốc Cảng Quốc tế Cái Mép cho biết, Bộ GT-VT vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho phép cảng CMIT tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 214.121 DWT chở không đầy tải.

Tàu trọng tải lớn làm hàng tại cảng CMIT.

Bộ GT-VT giao Cục Hàng hải Việt Nam hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư xây dựng, triển khai theo quy định của pháp luật; phê duyệt phương án đảm bảo an toàn hàng hải cho tàu container trọng tải vào, rời cảng CMIT.

Đồng thời, chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu chỉ cấp phép cho tàu container có trọng tải đến 214.121 DWT giảm tải vào, rời bến cảng khi bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, chỉ cho phép bến cảng CMIT tiếp nhận tàu trọng tải đến 214.121 DWT giảm tải, khi đảm bảo các điều kiện phù hợp về luồng hàng hải hiện hữu, điều kiện tự nhiên, điều kiện khai thác và các nội dung khác liên quan, đảm bảo an toàn kết cấu công trình, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN