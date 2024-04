Doanh nghiệp dầu khí: Tận dụng cơ hội thuận lợi, mở rộng thị trường

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý I/2024 là hơn 24.650 tỷ đồng, đạt 27,8% so với dự toán và bằng 109% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô hơn 8.669 tỷ đồng, đạt 30% so với dự toán và bằng 102,6% so với cùng kỳ. (Nguồn Sở Tài chính)