Sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính đăng kiểm

Bộ GT-VT vừa ban hành Quyết định số 233/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GT-VT.

2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm gồm: cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển, cảng biển và phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

Thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GT-VT là cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ sĩ quan an ninh tàu, cán bộ an ninh công ty.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4.

THANH NGA