Nguy cơ mất an toàn trên luồng hành hải

Các thuyền trưởng của chúng tôi lo lắng, luồng hành hải vào cụm cảng CM-TV vẫn còn nhiều tàu cá và mật độ giao thông cao, gây mất an toàn. Việc giải tỏa đăng đáy, bảo đảm an toàn cao nhất cho tuyến luồng từ cửa biển vào các cảng ở khu vực CM-TV vẫn là một mối quan tâm và mong đợi của hãng tàu. Việc kém an toàn trên tuyến hàng hải vào cảng ngoài khiến chúng tôi phát sinh thêm các chi phí về tàu lai. Đây là vấn đề các hãng tàu rất băn khoăn khi lên kế hoạch mở thêm tuyến vào CM-TV. (Ông Trần Hoàng Vũ, Giám đốc khai thác hãng tàu Maersk)