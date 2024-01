Cảng Gemalink đón siêu tàu mới của THE Alliance

Cảng Gemalink vừa đón thành công tàu ONE INTELLIGENCE có chiều dài 400m, trọng tải 223.200 tấn, năng suất xếp dỡ đạt 158 container/giờ. Đây là tàu thuộc tuyến dịch vụ FE3 của liên minh hãng tàu THE Alliance (Hapag-Lloyd, ONE, HMM, Yang Ming).

Tàu ONE INTELLIGENCE lần đầu hạ thủy và bắt đầu hải trình mang những chuyến hàng tiến về điểm đích. Ngoài sức chứa đến 24.136 TEU, thân tàu ONE INTELLIGENCE được thiết kế hiện đại, nhằm tối đa hóa lượng hàng và giảm tiêu thụ nhiên liệu, được trang bị kính chắn gió ở phần đầu tàu và thiết bị tiết kiệm năng lượng cùng hệ thống làm sạch khí thải để tuân thủ các quy định về khí thải của Tổ chức Hàng hải quốc tế.

TRÀ NGÂN