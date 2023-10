Lĩnh hội nhiều kinh nghiệm phát triển logistics, cảng biển

Ngày 6/10, lớp bồi dưỡng “Quản lý logistics, phát triển khu thương mại tự do gắn với cảng biển năm 2023” do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Trường ĐH Kyung Hee (Hàn Quốc) và đại diện Tổ chức Cố vấn Giáo dục và Đào tạo Toàn cầu (TET) đã bế giảng.

Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao chứng chỉ cho các học viên.

Dự và phát biểu bế giảng, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, sau 5 ngày, học viên đã được nghe các giáo sư truyền đạt những kiến thức tổng quan về logistics, cảng biển, kinh nghiệm phát triển khu thương mại tự do, kinh tế tự do tại Hàn Quốc, cũng như cập nhật các xu hướng lớn trên thế giới về sự thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu và dòng vốn FDI. Đây là những thông tin quan trọng đối với Bà Rịa-Vũng Tàu trong quá trình xây dựng 2 đề án liên quan đến phát triển cảng trung chuyển quốc tế và khu thương mại tự do gắn với cảng biển.

Sau khóa học, lớp bồi dưỡng sẽ có 20 học viên trực tiếp sang Hàn Quốc để nghiên cứu về khu kinh tế tự do Busan Jinhae, khu cảng Busan và khu kinh tế tự do Incheon.

Lớp bồi dưỡng thu hút 54 học viên là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, cán bộ đang trực tiếp nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực cảng biển, logistics và tổ nghiên cứu xây dựng các đề án liên quan.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN