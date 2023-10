Bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, gây biển động dữ dội ở Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 6/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam.

Hướng di chuyển của bão số 4. (Ảnh: TTXVN phát)

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/ giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Lúc 4 giờ ngày 7/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 210 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (20-114 km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/giờ và suy yếu dần.

Lúc 4 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6 -7 (19,5-112,5 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5-10 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 4 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 260 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5-10 km/giờ và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trên biển, do tác động của bão số 4, ngày và đêm 6/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội.

Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2-4m, riêng khu vực phía Đông Bắc sóng cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 4, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống Thiên tai-Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 4.

Tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Dự báo ngày và đêm 6/10: Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng có mưa, mưa rải rác và có nơi có dông; ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

MINH THIÊN (tổng hợp)