Khánh thành Kho cảng LNG Thị Vải: Bước tiến mới trên bản đồ kinh doanh năng lượng thế giới

Ngày 29/10, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức lễ khánh thành và đưa vào vận hành Kho cảng LNG Thị Vải. Đây là tổ hợp LNG đầu tiên có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam với công suất qua kho 1 triệu tấn LNG/năm trong giai đoạn 1.

Đến dự lễ khánh thành có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Bà Rịa-Vũng có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hiện thực hóa sự chuyển đổi của ngành năng lượng

Kho cảng LNG Thị Vải được khởi công xây dựng vào ngày 28/10/2019 với tổng vốn đầu tư gần 300 triệu USD, do PV GAS làm chủ đầu tư, cùng liên danh tổng thầu Samsung C&T và Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

Tính đến thời điểm hiện tại, Kho cảng LNG Thị Vải là tổ hợp LNG có quy mô lớn nhất Việt Nam với bến cảng có thể tiếp nhận tàu chuyên chở LNG trọng tải đến 100.000 DWT; bồn chứa có dung tích 180.000m3, đạt công suất qua kho trung bình 1 triệu tấn LNG/năm. Giai đoạn 2 dự kiến nâng công suất lên 3 triệu tấn LNG/năm.

Công trình Kho cảng Thị Vải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế cũng như các yêu cầu về an toàn vận hành. Thông qua quá trình thẩm định chuyên sâu, Kho cảng LNG Thị Vải được đánh giá cao bởi độ chi tiết, tính tương thích, sự chặt chẽ giữa các khâu hoạt động. Quá trình tiếp nhận chuyến tàu LNG đầu tiên về Việt Nam và công tác chạy thử đều hoàn thành sớm hơn so với dự kiến và tuyệt đối an toàn.

“Trái tim” của công trình chính là bồn chứa LNG có chiều cao hơn 50m, đường kính ngoài 82m, nhiệt độ thiết kế -170 / +65 độ C, dạng Full Containment (hàng nguyên container). Bồn chứa LNG đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như: AI620, ACI376.

Công trình Kho cảng LNG Thị Vải không chỉ là cơ sở hạ tầng LNG đầu tiên ở Việt Nam mà còn là một minh chứng điển hình cho việc hiện thực hóa sự chuyển đổi của ngành năng lượng quốc gia. Đến nay, PV GAS là DN đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Bộ Công thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất, nhập khẩu LNG, đánh dấu bước phát triển mới của PV GAS trong lĩnh vực kinh doanh khí và các sản phẩm khí.

Bước tiến mới trên bản đồ kinh doanh năng lượng thế giới

Thông tin tại buổi lễ, ông Phạm Văn Phong, Tổng Giám đốc PV GAS cho biết, trải qua 33 năm hình thành và phát triển, PV GAS đang giữ vai trò chủ đạo và dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam. Với tổng tài sản gần 4 tỷ USD, PV GAS đã cung cấp trên 171 tỷ m3 khí khô, 25 triệu tấn LPG, 2,2 triệu tấn condensate, doanh thu trên 1,1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 210 ngàn tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước gần 100 ngàn tỷ đồng.

Để phát triển ngành công nghiệp khí đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm tối đa các nguồn lực xã hội, PV GAS đã quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng nhập khẩu, tồn trữ, phân phối LNG thành các kho cảng trung tâm. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, PV GAS dự kiến đầu tư hoàn thành giai đoạn 2 vào năm 2027 để tăng lên 3 triệu tấn/năm, cung cấp LNG cho khu vực miền Nam.

PHÓ THỦ TƯỚNG TRẦN LƯU QUANG Tạo điều kiện thuận lợi phát triển các dự án năng lượng xanh Việc hoàn thành Kho cảng LNG Thị Vải là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa rất lớn trong việc thực hiện các chiến lược tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) nói riêng và chiến lược chuyển đổi năng lượng phát triển bền vững của Việt Nam nói chung. Petrovietnam và các đơn vị thành viên cần đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng để đưa các chuỗi dự án LNG đi vào hoạt động đồng bộ, góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia về phát triển LNG. Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi hỗ trợ Petrovietnam, các đơn vị thành viên và nhà đầu tư khác trong việc đầu tư, phát triển dự án năng lượng, dầu khí, nhất là năng lượng xanh, sạch và bền vững, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Việc hoàn thành và đưa dự án Kho cảng LNG Thị Vải vào hoạt động đã đánh dấu bước tiến mới của PV GAS trên bản đồ kinh doanh năng lượng thế giới, đánh dấu bước đầu thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển hạ tầng nhập khẩu LNG của đất nước theo các định hướng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo, từng bước đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp khí Việt Nam. Từ đây, PV GAS nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ chủ động hơn về nguồn cung khí đáp ứng nhu cầu năng lượng của các hộ tiêu dùng hiện hữu, cũng như thúc đẩy sự phát triển thị trường khí và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm thiểu ô nhiễm môi trường phù hợp với các cam kết quốc tế và xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

“PV GAS mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương trong việc hoàn thiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách để ngành công nghiệp LNG phát triển. Qua đó, tạo điều kiện cho PV GAS triển khai ngay giai đoạn 2 của dự án, kịp thời đáp ứng nhu cầu của các nhà máy điện và khách hàng công nghiệp trong khu vực từ năm 2027”, Tổng Giám đốc PV GAS chia sẻ.

