Tìm giải pháp tăng lượng hàng hóa qua cảng biển

Báo cáo từ Sở GT-VT cho biết, 8 tháng năm 2023 lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 48,17 triệu tấn thông qua, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong tháng 8 lượng hàng hóa đã có dấu hiệu khởi sắc, đạt 7,1 triệu tấn thông qua, tăng 2,42% so với tháng trước và tăng 15,9% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chính là do nhu cầu tiêu dùng từ các nước nhập khẩu phục hồi chậm sau đại dịch COVID-19, cùng với cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine làm ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu. Để khắc phục tình trạng giảm sút hàng hóa qua cảng biển, DN kinh doanh cảng biển đang thực hiện các giải pháp như đẩy mạnh quảng bá và kết nối thương mại với các nước trong khu vực và thế giới, tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin với các bên liên quan trong chuỗi cung ứng. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của cảng, đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ để tiếp nhận được các chuyến tàu lớn hơn, hỗ trợ DN trong việc giải quyết khó khăn về thuế, phí và thủ tục hải quan.

TRÀ NGÂN