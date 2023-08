Petrovietnam hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Đó là thông tin được lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đưa ra tại hội nghị giao ban thường kỳ tháng 8 với thủ trưởng các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

Giàn khai thác hoạt động tại mỏ Cửu Long JOC.

Tháng 7/2022, mặc dù huy động điện, khí thấp hơn so với tháng trước do bước vào mùa mưa và việc ưu tiên huy động thủy điện nhưng nhờ tăng trưởng sản xuất ở các sản phẩm chủ lực khác như: xăng dầu, phân bón góp phần đưa kết quả sản xuất của Tập đoàn tiếp tục hoàn thành ở mức cao so với kế hoạch Chính phủ giao.

Cụ thể, sản lượng khai thác dầu vượt 15,5% kế hoạch tháng; sản lượng khai thác khí vượt 37,3%; sản xuất cung ứng điện vượt 47,8%; sản xuất đạm vượt 11,3%; sản xuất xăng dầu (không bao gồm sản phẩm NSRP) vượt 2,2 lần. Tính chung, 7 tháng năm 2023 tất cả các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 3- 28%.

Người lao động PV GAS làm việc tại Nhà máy Khí Dinh cố.

Trong tháng 7 qua, công tác đầu tư tiếp tục được Petrovietnam chú trọng, triển khai tích cực: Hoàn thành đầu tư đưa vào vận hành Dự án LNG Thị Vải từ ngày 10/7/2023 (đã cung cấp cho thị trường đến 31/7/2023 đạt 20 triệu m3 LNG; Hoàn thành đầu tư đưa công trình giàn RC8 (của Vietsovpetro) vào khai thác từ ngày 15/7/2023, sớm hơn so với kế hoạch 30 ngày.

Các dự án trọng điểm Nhà nước về dầu khí được triển khai theo kế hoạch đề ra như: Chuỗi dự án Lô B, Dự án điện Nhơn Trạch 3, 4, Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất;… Công tác tiếp nhận, bàn giao Dự án Nhà máy điện Ô Môn III và Ô Môn IV giữa EVN và Petrovietnam diễn ra khẩn trương, tích cực.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết, mặc dù hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tuy nhiên áp lực tăng trưởng của Tập đoàn trong 5 tháng còn lại của năm 2023 là rất lớn. Trên cơ sở đó, Tổng Giám đốc Petrovietnam chỉ đạo tiếp tục tập trung công tác đánh giá, dự báo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện từng tháng, từng quý để bù đắp những chỉ tiêu sản lượng thiếu hụt theo kế hoạch quản trị; kết nối sản xuất kinh doanh với phát triển, mở rộng thị trường, tận dụng cơ hội trong biến động thị trường trong và ngoài nước, phát huy vai trò chuỗi giá trị của Tập đoàn; Tập trung xử lý các tồn tại, khó khăn; Tiếp tục tâp trung triển khai các dự án trọng điểm cùng với việc cập nhật danh mục dự án đầu tư sau khi tiếp nhận các dự án mới để đồng bộ trong công tác hoạch định nguồn vốn, dòng tiền triển khai thực hiện.

Tin, ảnh: NHẬT MINH