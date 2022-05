Tuyên dương người lao động dầu khí tiêu biểu

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Công đoàn Dầu khí Việt Nam vừa tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022.

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Theo đó, các đơn vị trong tập đoàn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền; tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, biểu dương, tôn vinh người lao động; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “1 triệu sáng kiến”; củng cố nâng cao chất lượng mạng lưới an toàn vệ sinh viên…

Tại buổi lễ, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tuyên dương 60 NLĐ dầu khí tiêu biểu (trong đó có 5 NLĐ tiêu biểu của PV GAS) và 28 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công đoàn đã hỗ trợ hơn 2.000 NLĐ khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền 2 tỷ đồng (trong đó có 44 NLĐ tại các đơn vị của PV GAS).

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam có thành tích xuất sắc trong phong trào “xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2021. Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng tặng Cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc trong phong trào “xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2021.

