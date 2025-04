Điều chỉnh ngân sách chi cho phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số

Ngày 3/4, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở bộ phận một cửa tỉnh.

Tại cuộc họp, bà Lương Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở KH-CN đã trình bày dự thảo Kế hoạch hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 57 theo những điều chỉnh, bổ sung mới nhất từ Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS quốc gia.

Theo đó, một số mục tiêu được điều chỉnh trong năm 2025 như: Có hơn 30 DN KH-CN, 300 cán bộ nghiên cứu KH-CN, 50 DN đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 25 nhiệm vụ KH-CN cấp tỉnh triển khai, 20 công trình KH-CN cấp tỉnh được nghiệm thu, trong đó trên 40% kết quả KH-CN được ứng dụng thực tiễn sau 12 tháng nghiệm thu. Có hơn 10% DN sử dụng kết quả nghiên cứu từ viện, trường trong sản xuất, kinh doanh và 15% DN có hoạt động đổi mới quy trình, mô hình kinh doanh…

Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, các địa phương điều chỉnh tỷ lệ ngân sách chi cho các nhiệm vụ, đề án thực hiện theo Nghị quyết 57 năm 2025 là 1% (trước đó là 3%).

Chương trình triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS đã đề ra các chỉ tiêu trọng tâm: Đến ngày 30/5, đảm bảo 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được triển khai dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ưu tiên các lĩnh vực có số lượng hồ sơ phát sinh lớn như chứng thực, hộ tịch.

Đến ngày 30/6, tất cả lãnh đạo, cán bộ, công chức các sở, ngành, địa phương phải xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng và sử dụng chữ ký số để giải quyết công việc. Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với Đảng ủy HĐND tỉnh hoàn thành đề xuất chính sách miễn, giảm phí, lệ phí (nếu có) khi người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Đến ngày 30/8, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình của tỉnh đạt tối thiểu 70%. Đến ngày 31/12, triển khai 250 trạm 5G trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã thông qua các nhiệm vụ KH-CN trọng tâm thực hiện trong năm 2025. Đó là chương trình “Chuyển đổi xanh” trong các KCN, cảng Xanh khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải, TP.Phú Mỹ; triển khai đánh giá theo Bộ chỉ số, theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57 sau khi Trung ương ban hành (dự kiến trong quý II/2025); Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS quốc gia.

Trong CĐS, Ban Chỉ đạo tỉnh giao Sở KH-CN nghiên cứu, đề xuất, triển khai và đưa vào vận hành chính thức Trung tâm điều hành thông minh nhằm tăng cường quản lý công, nâng cao hiệu lực quản trị, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền. Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đảm bảo việc kết nối và đáp ứng các tính năng, chức năng kỹ thuật, tiêu chí đánh giá theo quy định của Chính phủ, Bộ KH-CN và tỉnh.

Công an tỉnh triển khai 2 đề án “Xây dựng trung tâm điều hành tác chiến quản lý an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông” và “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2025. Công an tỉnh tiếp tục triển khai Sổ sức khỏe điện tử, cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID; phấn đấu thuộc nhóm 10 tỉnh, thành được Bộ Công an đánh giá triển khai tốt.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên, Sở VH-TT-DL thực hiện Đề án Chuyển đổi số trong công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Đề án thí điểm sản phẩm du lịch số “Trải nghiệm - khám phá cùng thanh niên tỉnh thông qua giáo dục cộng đồng”; đề án CĐS ngành du lịch.

Sở Tài chính triển khai cơ chế quản lý tài chính cải cách trong thực hiện nhiệm vụ KH-CN, ĐMST và CĐS; đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính; giao quyền tự chủ cao nhất trong sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ theo quy định; triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ các DN công nghệ số, tổ chức, cá nhân có năng lực thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm về CĐS; thúc đẩy sự phát triển của DN nhỏ và vừa. Xây dựng cơ chế chính sách thu hút nhân tài, các DN đầu tư vào tỉnh về KH-CN, ĐMST và CĐS...

Bài, ảnh: NGỌC MINH