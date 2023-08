Bã cà phê giúp bê tông rắn chắc hơn 30%

Các kỹ sư tại Đại học RMIT (Australia) cho biết họ đã phát triển được phương pháp làm cho bê tông rắn chắc hơn gần 30% bằng bã cà phê đã qua chế biến.

Các mẫu hạt cà phê, hạt cà phê đã rang, bã cà phê và than sinh học từ cà phê.

Họ đã chuyển đổi bã cà phê thành than sinh học rồi sử dụng nguyên liệu này để thay thế một phần cát cần thiết làm bê tông. Quá trình này bao gồm việc đun nóng chất thải cà phê để tạo than sinh học. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng việc thay thế 15% lượng cát thường được sử dụng trong bê tông bằng than sinh học cà phê đã tăng cường độ bền của bê tông lên 29,3%.

Tiến sĩ Shannon Kilmartin-Lynch, đồng chủ trì nghiên cứu này, khẳng định ý tưởng xuất phát từ mong muốn giảm thiểu phế phẩm từ cà phê.

Nhóm nhà nghiên cứu đang hợp tác với chính quyền địa phương về các dự án cơ sở hạ tầng trong tương lai như xây dựng lối đi và vỉa hè. Họ lập luận rằng kỹ thuật này có thể mang lại lợi ích cho môi trường bởi nó giúp giảm lượng bã cà phê đưa đi chôn lấp cũng như giảm nhu cầu về cát tự nhiên sử dụng trong ngành xây dựng.

Theo Nghiên cứu khả thi Chiến lược rác thải Thực phẩm Quốc gia Australia, rác thải thực phẩm chiếm khoảng 3% lượng khí thải nhà kính hàng năm của nước này. Bên cạnh đó, Australia thải ra khoảng 75.000 tấn phế phẩm cà phê mỗi năm.

Các nhà nghiên cứu ước tính nếu tất cả bã cà phê thải loại ở Australia mỗi năm được chuyển đổi thành than sinh học thì khối lượng thu được sẽ vào khoảng 22.500 tấn.

HÀ LINH (Theo Guardian)