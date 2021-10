An toàn, tiện lợi với ứng dụng VNEID

App (ứng dụng) VNEID đang được Bộ Công an sử dụng nhằm hỗ trợ người dân trong việc khai báo di chuyển nội địa, di biến động dân cư và nhận mã QR để việc đi lại khi qua chốt kiểm dịch nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Người dân từ TP. Hồ Chí Minh sử dụng ứng dụng VNEID để quét mã QR code khi qua trạm kiểm soát QL51.

Nhanh chóng và thuận tiện

Từ ngày 16/10 đến nay, chốt kiểm soát QL51 đoạn qua phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ có hàng ngàn lượt xe và người qua chốt mỗi ngày. Tại đây, người dân và tài xế xe hàng, tài xế xe chở người lao động đều phải khai báo y tế. Ngoài việc dùng ứng dụng PC-COVID để khai báo y tế, nhiều người cũng dùng ứng dụng VNEID để quét mã QR code và khai báo lộ trình di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác.

Đại úy Bùi Sỹ Cảnh, Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, khi quét mã QR code của VNEID sẽ hiện lên những thông tin cần biết của tài xế như họ tên, số điện thoại, số xe, nơi cư trú, lộ trình di chuyển của tài xế, loại hàng hóa trên xe… Vì vậy việc giải quyết thủ tục cho tài xế qua chốt rất nhanh chóng và thuận tiện. Sau khi xuất trình đầy đủ mã QR code và các loại giấy tờ, người tham gia giao thông có thể di chuyển đến địa điểm đã khai báo. Bên cạnh đó, các thao tác này giúp tiết kiệm thời gian cho người tham gia giao thông, đồng thời làm giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh và cải thiện đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát dịch.

Chị Trần Bảo Trân, ngụ tại TP. Vũng Tàu thường xuyên phải di chuyển từ BR-VT đến TP. Hồ Chí Minh để đưa con đi điều trị bệnh theo lịch hẹn của bác sĩ suốt thời gian qua. Chị cho biết, do thuộc trường hợp đặc biệt được ra khỏi BR-VT hoặc trở về lại địa phương nên chị sử dụng app VNEID. Sau khi cài đặt ứng dụng, ngoài việc sử dụng mã QR code để khai báo tại các chốt kiểm soát, chị sử dụng mục “Khai báo di chuyển nội địa” trên ứng dụng VNEID (các ứng dụng PC-COVID và sổ sức khỏe điện tử không có) để điền thông tin về nơi đi, nơi đến, biển số phương tiện...

Độ chính xác cao

Ứng dụng VNEID do Bộ Công an xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ứng dụng được áp dụng trên toàn quốc, không phát sinh chi phí đào tạo, chuyển giao và người vận hành. Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an, ứng dụng VNEID có khả năng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm tính chính xác của thông tin công dân, phục vụ công tác truy vết F0, F1, F2 phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, có khả năng mở rộng triển khai ở các địa điểm khác khi có yêu cầu như: siêu thị, trung tâm thương mại, hiệu thuốc...

Hiện tại, ứng dụng đã có thể cài đặt và sử dụng miễn phí trên 2 hệ điều hành của điện thoại thông minh là Android (tải từ CH Play) và iOS (tải từ App Store).

Đây là một trong những app có độ chính xác cao về nhân thân phục vụ cho lực lượng công an khi kiểm tra, kiểm soát người đi đường. Theo đó, tất cả giấy tờ của người dân đều xuất phát từ chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Hàng ngày Công an tỉnh, Sở Y tế và Sở TT-TT đều cập nhật danh sách F0 về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư của Bộ Công an, trên cơ sở quét mã QR. Dựa trên danh sách cập nhật, lực lượng chức năng có thể xác định được F0 có lưu thông trên đường hay không.

Sau khi cài đặt ứng dụng VNEID về thiết bị, người dùng cần đăng ký tài khoản với thông tin là số điện thoại đang sử dụng cùng số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Sau khi đăng ký thành công, người dùng sẽ nhận được thông báo từ hệ thống ngay trên ứng dụng. Tiếp theo, chỉ cần điền đầy đủ thông cá nhân bao gồm: tên tuổi, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ thường trú. Sau khi hoàn tất việc điền dữ liệu cá nhân ban đầu, hệ thống sẽ cung cấp một mã QR ngay ngoài màn hình chính của ứng dụng.

Theo Công an tỉnh, VNEID có 4 đặc điểm nổi bật: Khai báo di chuyển nội địa, di biến động dân cư; Mã QR giúp đi qua các chốt kiểm dịch; Tích hợp khai báo y tế toàn dân và xem lịch sử quét mã QR tại các chốt kiểm soát dịch.

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Sở TT-TT cho biết, sau khi thống nhất các app quản lý công tác phòng, chống dịch COVID-19, cơ quan chức năng đã giữ lại 3 ứng dụng gồm VNEID, Sổ sức khỏe điện tử và PC-COVID. Đồng thời, các tính năng của VNEID cũng được tích hợp và liên thông trên ứng dụng chung nhất là PC-COVID. Việc quét thông tin cá nhân trên app VNEID có thể sử dụng mã QR trên PC-COVID quốc gia.

Bài, ảnh: QUANG VŨ