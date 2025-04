Quý I, doanh thu du lịch tăng hơn 18%

Trong quý I, toàn tỉnh đón hơn 4,5 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú hơn 1.256.863 lượt, tăng 7,62% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế lưu trú 76.031 lượt, tăng 7,62% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch hơn 5.083 tỷ đồng, tăng 18,71% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu lưu trú hơn 1.793 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ.

Du khách chơi bóng chuyền trên biển Hồ Tràm.

Sở VHTTDL đánh giá, chất lượng dịch vụ du lịch được nâng lên, tình hình an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp du lịch được đảm bảo, không xảy ra tình trạng chèo kéo, tranh giành khách hay tăng giá bất thường, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương. Lượng khách đến tỉnh có xu hướng ưu tiên các chương trình du lịch ngắn ngày, giá tiết kiệm nên doanh thu hoạt động du lịch còn khiêm tốn, mức chi tiêu của du khách cũng như thời gian lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch chưa cao. Khách quốc tế cũng có bước tăng trưởng song vẫn chiếm thị phần rất thấp trong tổng cơ cấu khách đến tỉnh.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA