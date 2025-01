Bà Rịa-Vũng Tàu sẵn sàng đón khách du xuân

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 kéo dài 9 ngày là khoảng thời gian đủ dài để các nhóm gia đình, bạn bè thực hiện những chuyến du xuân đón Tết. Dự báo mùa Tết năm nay, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ bùng nổ khách du xuân, trong đó cao điểm từ mùng 2 đến mùng 5 Tết.

Du khách check in tết sớm tại Angsana & Dhawa Hồ Tràm.

Có khách từ giao thừa

Khảo sát thực tế sáng 26/1 (27 tháng Chạp), nhiều resort ở khu vực Hồ Tràm - Xuyên Mộc và TP.Vũng Tàu lượng khách đặt phòng trong những ngày Tết đã tăng rất cao. Trong đó, nhiều resort có khách nước ngoài nghỉ dưỡng đón Tết Việt.

Một tiểu cảnh Tết duyên dáng tại Marina Bay Vung Tau Resort & Spa.

Đại diện Melia Hồ Tràm Resort cho biết, resort đang trong mùa trú đông của khách Châu Âu, Úc, Hàn Quốc. Công suất phòng những ngày giáp Tết trên 50% phần lớn là khách nước ngoài. Với kỳ nghỉ kéo dài 5 đêm, nhóm khách trên sẽ đón giao thừa và trải nghiệm Tết tại resort.

Đến thời điểm này, cộng thêm khách nội địa, công suất phòng của Melia Hồ Tràm Resort đã tăng lên 80% trong đêm giao thừa và mùng 1 Tết. Từ mùng 2 trở đi, 90% lượng phòng đã có khách chuyển cọc giữ chỗ.

Các resort như The Grand Ho Tram, Ho Tram Beach Boutique Resort & Spa có rất nhiều khách Châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Việt kiều nghỉ dưỡng trong những ngày Tết bên cạnh khách nội địa. Chuỗi khách sạn, resort 4-5 sao có lợi thế bãi tắm, thuận lợi về giao thông lượng khách đặt trước cho kỳ nghỉ Tết đã rất nhiều, đạt khoảng 80% số phòng lưu trú.

Tương tự, ở nhóm khách sạn dưới 3 sao cũng ghi nhận nhu cầu đặt phòng, tìm hiểu dịch vụ tăng mạnh từ mùng 2 đến mùng 5 Tết. Phân khúc khách chính vẫn là gia đình, nhóm nhỏ từ 5 đến 20 người.

Đại diện nhiều cơ sở lưu trú nhận định, lượng khách đặt phòng sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Bên cạnh đó phân khúc khách giờ chót mua phòng trên đường về Bà Rịa-Vũng Tàu chắn chắn sẽ ồ ạt.

Lý giải cho nhận định trên, đại diện Emerald Hồ Tràm Resort cho biết, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành vừa thông xe đoạn qua địa bàn Đồng Nai có điểm đầu giao với đường dẫn vào cảng Phước An (huyện Nhơn Trạch) và điểm cuối giao với QL51 (xã Phước Thái, huyện Long Thành) dài khoảng 7km. Đoạn đường này sẽ là cứu cánh cho phương tiện từ cao tốc Long Thành về Bà Rịa-Vũng Tàu nhờ tránh được điểm tắc nghẽn nhất ở đèn đỏ ngã ba Long An và ngã ba vào khu công nghiệp Nhơn Trạch. “Ngoài ra, nhiều người muốn trải nghiệm cung đường cao tốc mới này nên du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ có thêm luồng khách này đến du lịch”, đại diện Emerald Hồ Tràm Resort nhận định.

Nhạc acoustic bên bãi biển phục vụ khách trong những ngày nghỉ dưỡng Tết tại Meliá Hồ Tràm.

Dọn nhà đón khách

Bà Rịa-Vũng Tàu đã sẵn sàng nhiều không gian hoa xuân, đường hoa, đường phố trang trí đẹp tô điểm cho du lịch. Các cơ sở lưu trú cũng ra mắt không gian Tết duyên dáng với tiểu cảnh câu đối, hoa mai, hoa đào, nếp nhà xưa, linh vật rắn của năm Ất Tỵ và đa dạng chương trình giải trí mang không khí Tết rộn ràng cho khách nghỉ dưỡng.

Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, Hồ Mây Park tổ chức đại nhạc hội chủ đề “Tết thanh âm” tại sân khấu Royal Garden hàng đêm có các ca sĩ trẻ biểu diễn như: Trương Thảo Nhi, Phương Anh, Lê Xuân Nghi… Kết nối liền mạch với Bãi Trước, sau cà phê Suối Bên Biển khai thác view Bãi Trước, Hồ Mây Park vừa ra mắt thêm điểm check- in hoàng hôn mới nhìn từ biển vào phục vụ du khách vào Tết này.

Bên cạnh nhiều góc tiểu cảnh Tết xinh xắn, Marina Bay Vung Tau Resort & Spa còn tổ chức hái lộc đầu xuân nhận voucher giảm giá nhà hàng 5-10%, múa lân - sư - rồng, ông đồ cho chữ và các trò chơi dân gian (nhảy lò cò, ô ăn quan) và đêm nhạc mừng xuân mùng 4 Tết.

Từ ngày 27/1 đến ngày 2/2 (28 Tết đến ngày Mùng 5 Tết), Angsana & Dhawa Hồ Tràm có múa lân, xin chữ đầu xuân, tiệc bong bóng xà phòng, trò chơi dân gian ném vòng, thả đĩa, ném phi tiêu, gấp giấy nghệ thuật, trổ tài pha chế đồ uống, gói bánh chưng.

Riêng mùng 3 Tết là phiên chợ Tết truyền thống tái hiện chợ quê ngày Tết với chương trình hát lô tô vui nhộn. Mùng 2 và Mùng 4 Tết là chương trình ẩm thực buffet kết hợp hải sản cao cấp ngoại nhập với hải sản đánh bắt tại vùng biển Hồ Tràm.

Emerald Hồ Tràm Resort sôi động không gian giải trí cho du khách thư giãn.

Emerald Hồ Tràm Resort tung ra nhiều thực đơn đặc biệt mang ý tưởng phúc - lộc - thọ - phú quý; mở bán buffet tối mùng 3 và 4 Tết; tổ chức khu trò chơi dân gian; chèo sup, check in với cầu chong chóng…

Meliá Hồ Tràm tràn ngập hương hoa mùa xuân và những không gian ấm cúng, đượm vị Tết. Du khách nghỉ dưỡng được tham gia nhiều hoạt động thú vị đón Tết cổ truyền như cùng gói bánh tét, xem múa lân, thử sức với viết chữ thư pháp…

Dự báo hoạt động du lịch sẽ rất sôi động trong dịp Tết Nguyên đán. Sở Du lịch đã có văn bản yêu cầu các chủ cơ sở lưu trú phải nghiêm túc chấp hành các quy định về đăng ký, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; duy trì đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn cho du khách, chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sở Du lịch cũng yêu cầu các khách sạn, khu, điểm du lịch có phương án phân luồng, hướng dẫn khách du lịch trong thời điểm khách đông, tránh tình trạng chen lấn nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ.

Trong dịp Tết, Sở sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra về giá cả, công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường tại các cơ sở lưu trú, dịch vụ, điểm tham quan, bãi tắm trên toàn tỉnh.

Cứu hộ cắm cờ cảnh báo ao xoáy trên biển Bãi Sau.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu cho biết, thời tiết trong những ngày Tết rất đẹp nhưng có gió lớn biển động. Do vậy, trung tâm sẽ bố trí cứu hộ trực 100% trên bờ dưới biển để kịp thời cảnh báo ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm và kịp thời ứng cứu khi người tắm biển gặp sự cố.

