Sidi Bou Said - Xứ sở thần tiên

Những ngôi nhà trắng toát với ô cửa màu xanh nhấp nhô trên ngọn đồi cao, những bậc thang quanh co trong khu phố đầy hoa giấy, những con phố lát gạch uốn lượn khắp các phố... Tất cả khiến du khách ngỡ như mình đang lạc lối vào xứ sở thần tiên của thị trấn Sidi Bou Said của Tunisia.

Sidi Bou Said khoác lên mình vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất Địa Trung Hải với rất nhiều ngôi nhà sơn màu trắng toát, được tô điểm bằng những ô cửa sổ màu xanh.

Thị trấn màu xanh

Sidi Bou Said là thị trấn nhỏ cách thủ đô Tunis của Tunisia khoảng 20km. Thị trấn mang tên người sáng lập, ngài Bou Said, một thương gia giàu có ở Tunisia. Sidi Bou Said khoác lên mình vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất Địa Trung Hải với rất nhiều ngôi nhà sơn màu trắng toát, được tô điểm bằng những ô cửa sổ màu xanh. Theo quan niệm của người Ả Rập, màu trắng tượng trưng cho đất, màu xanh lam tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc. Do đó, những ngôi nhà ở Sidi Bou Said tổng hòa các sắc màu trên với mong muốn mang lại sự tốt lành cho người dân.

Dù cùng sơn màu xanh, cùng phong cách kiến trúc trang trí Hồi giáo, song mọi cánh cửa đều không giống nhau. Có cửa gây ấn tượng với khung bao quanh sơn màu vàng hoặc trắng đen, có cửa khung viền đơn giản được ốp gạch hoặc gốm, có cửa duyên dáng hơn nhờ chủ nhà trồng thêm giàn hoa giấy để tô điểm.

Tương phản với bầu trời xanh và khung cửa xanh tĩnh lặng, các khu vườn xen lẫn các gian hàng lưu niệm vô cùng sống động với óc sáng tạo tuyệt vời của nghệ nhân Tunisia. Hình thức sắp đặt tinh tế làm nổi bật lên sức sống của hoa lá tươi đẹp và mức độ tinh xảo của đồ vật. Cứ để mặc bước chân mình đi theo sự mời gọi của phố dài, đến cuối một con dốc cao, biển bỗng hiện ra xanh biêng biếc, hiền hòa với những con sóng lăn tăn.

Ở thị trấn còn có những con đường lát gạch được xây dựng từ thế kỷ XII chạy uốn lượn, quanh co khắp các phố tạo nên một mạng lưới chằng chịt. Những con đường đó đôi lúc sẽ khiến du khách có phần bỡ ngỡ bởi rất dễ lạc đường nhưng vẻ đẹp khi được dạo bước quanh thị trấn lại mang đến sự phấn khích khó tả.

Vào buổi chiều, du khách thường kéo về các quán cà phê để ngắm hoàng hôn buông lơi trên biển cả. Trong lúc nhâm nhi ly cappuccino, thưởng thức những chiếc bánh tiêu ngào đường nóng hổi và thỉnh thoảng đưa mắt ngắm nhìn màu nước xanh ngọc bích sóng gợn lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ dưới chân đồi cũng đủ khiến du khách cảm thấy hạnh phúc.

Thời gian cứ thế trôi đi, cái mới cái cũ cũng có sự thay đổi nhưng con người ở Sidi Bou Said vẫn ung dung hoài niệm về những góc phố xưa khi tới đây hàng ngày để mua bán, tụ tập hay đến các thánh đường Hồi giáo xưa để cầu nguyện, tìm về sự bình yên trong chốn tâm linh của riêng mình. Nhờ vậy, Sidi Bou Said được xếp vào danh sách 1/20 ngôi làng cổ trên thế giới còn tồn tại và đẹp như trong truyện cổ tích.

Nơi hội tụ những công trình kiến trúc cổ

Không chỉ sở hữu nhiều thắng cảnh, bầu không khí trong lành, Sidi Bou Said còn có nhiều di tích lịch sử để du khách tham quan, trong đó phải kể đến dinh thự Ennejma Ezzahra của họa sĩ người Pháp Baron Rodolphe d'Erlanger (1872-1932). Dinh thự là một minh chứng cho tình yêu của Baron với văn hóa Ả Rập. Kiến trúc Neo-Moorish của ngôi nhà với cánh cổng vòm đẹp mắt, các chi tiết khắc gỗ thủ công, thạch cao và ốp lát khảm trong nhà tôn vinh các kỹ thuật xây dựng lâu đời của Ả Rập và Andalucia.

Gần dinh thự Ennejma Ezzahra còn có ngôi nhà cổ Dar El Annabi được xây dựng từ thế kỷ XVIII bởi luật sư giàu có Dar El Annabi. Bên trong ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Islam với các hoa văn ở trên trần nhà, gia chủ đã "thổi hồn" vào đó bằng sự phối hợp đầy tinh tế giữa hai gam màu xanh, trắng cùng một ít các màu sắc khác. Từ phòng tiếp khách, phòng ăn, phòng cầu nguyện, phòng ngủ... đều tái hiện lại phần nào đó nghi lễ, nghi thức riêng biệt của nam, nữ cũng như một chút gì đó huyền bí. Lên đến sân thượng của ngôi nhà, du khách có thể ngắm nhìn trọn khung cảnh tuyệt đẹp của thị trấn.

Và cuối cùng, đừng bỏ lỡ chuyến tham quan di tích Carthage nổi tiếng. Carthage từng là thủ đô của tỉnh La Mã ở châu Phi và là một cảng giao thương lớn ở Địa Trung Hải. Di tích lịch sử này bao gồm các tàn tích của thành phố cũng như các địa điểm chiến đấu, tượng đài và bảo tàng liên quan đến đế chế cổ đại nằm rải rác xung quanh.

NGUYÊN THẢO