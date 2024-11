Milan - Tinh hoa văn hóa của nước Ý

Thành phố Milan của nước Ý không chỉ sở hữu kho tàng nghệ thuật và kiến trúc tuyệt đẹp với nhiều tác phẩm nghệ thuật giá trị mà còn nổi tiếng với các thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới.

Đường phố Milan với hiệu ứng của hoàng hôn vô cùng đẹp mắt.

Kiến trúc nghệ thuật độc đáo

Milan (Milano) nằm ở miền Bắc, là một trong những đô thị phát triển nhất châu Âu và là thủ phủ của vùng Lombarrdia. Thành phố này được người Insubri lập nên với tên gọi Medhan, mãi đến năm 1796 bị Napoleon I chiếm và được chọn làm kinh đô của Vương quốc Ý. Milano là thành phố lớn thứ 5 châu Âu với hơn 1,3 triệu dân, trong đó có 13% dân số là người nước ngoài và được xếp vào top 12 thành phố đắt đỏ trên thế giới.

Milan có khá nhiều công trình kiến trúc nhiều tuổi nổi tiếng, đại diện cho nghệ thuật kiến trúc Baroque và Gothic điển hình. Qua nhiều thăng trầm của thời gian và các biến cố lịch sử, những nét kiến trúc này vẫn còn được gìn giữ và trở thành tài sản quý giá của Milan.

Được mệnh danh là quảng trường về cuộc sống của người Milan, quảng trường Piazza del Duomo theo đúng nghĩa đen là đại diện cho trái tim của thành phố. Nằm ở trung tâm thành phố, là nơi hội họp, biểu diễn nghệ thuật và du lịch nổi bật.

Trên quảng trường Piazza del Duomo có nhà thờ Milan, còn được gọi là thánh đường Duomo, một công trình được xây dựng kéo dài trong hơn 5 thế kỷ và hoàn thành vào năm 1932. Công trình này pha trộn phong cách Gothic, tân cổ điển và tân Gothic. Nhìn từ xa, nhà thờ nổi bật với hàng trăm ngọn tháp nhỏ vươn lên trời cảm tưởng như những chiếc gai nhím nhọn hoắt với màu trắng đặc trưng của đá cẩm thạch và những bức tượng được chạm khắc tinh xảo. Đặc biệt, từ nóc nhà thờ, bạn có thể quan sát toàn cảnh thành phố Milan đẹp ngỡ ngàng.

Cách thánh đường Duomo vài bước chân là nhà hát opera nổi tiếng nhất thế giới Teatro della Scala, được ví như thánh địa của những người yêu âm nhạc cổ điển và đam mê giọng hát opera. Bên trong nhà hát có bảo tàng chứa hơn 350 bức tranh và tác phẩm điêu khắc, 50 bức tiểu cảnh, hơn 150 bức tượng sứ, con rối, nhạc cụ và đồ vật thủ công cùng hàng ngàn cuốn sách và các vật phẩm liên quan. Ý tưởng ban đầu để xây dựng khu vực này đơn thuần chỉ là một phòng trưng bày để các vị khách đi thăm trong thời gian nghỉ của vở opera. Khu vực thư viện bên trong nhà hát cũng hoành tráng không kém với số lượng khổng lồ của hơn 10 ngàn bức thư của các nhà soạn nhạc, bản thảo opera, ảnh tư liệu…

Tiếp đó là lâu đài Sforzesco, tòa lâu đài lịch sử có nhiều phòng triển lãm và bảo tàng trứ danh nhất Milan. Lâu đài Sforzesco chứa đựng nhiều văn hóa lịch sử bao gồm bảo tàng nghệ thuật cổ đại. Trước đó, công trình này là dinh cơ của hoàng gia Visconti, sau đó bị người Milan phá hủy, sau vài năm được xây dựng lại với dáng vẻ như bây giờ, với ngọn tháp cao 70m ở trung tâm.

Với những người say mê hội họa, nhà thờ Santa Maria delle Grazie đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới là trải nghiệm không thể bỏ qua. Ở đây có kiệt tác Last Supper, tức cảnh bữa ăn cuối của chúa Giê Su với các môn đệ do nhà danh họa Leonardo Da Vinci vẽ trên tường.

Đường phố Milan cực kỳ sạch sẽ, thanh bình, người tham gia giao thông đều rất văn minh, lịch sự. Thỉnh thoảng trên các con phố lại có chương trình ca nhạc, mọi người nhảy cùng nhau rất vui nhộn và tình cảm. Khi màn đêm buông xuống, các hàng quán cũng vừa lên đèn, bạn sẽ được chứng kiến được thời khắc chuyển giao từ ánh mặt trời chuyển sang ánh đèn điện với hiệu ứng của hoàng hôn đẹp mắt.

Kinh đô thời trang của thế giới

Không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc, những di sản văn hóa nghệ thuật độc đáo, Milan còn là 1 trong 4 kinh đô thời trang nổi tiếng nhất thế giới cùng Paris, New York và London. Theo thông lệ, mỗi mùa Thu-Đông (tháng 2-3) và Xuân-Hè (tháng 9-10), sau tuần lễ New York, London thì Milan sẽ trở thành điểm đến thứ 3 đáng khao khát nhất của các tín đồ thời trang với những bộ sưu tập hàng đầu được giới thiệu.

Tuần lễ thời trang Milan thường bao gồm khoảng hơn 40 show, lấy địa điểm là các cung điện hoàng gia để làm sàn diễn. Các show này tập trung vào sản phẩm nữ với những show chính là Womenswear/Milan SS Women Ready to Wear và Milano Moda Donna, bên cạnh đó là các sản phẩm nam với show diễn chính là Menswear và Milano Moda Uomo.

Đến với Milan, người ta không chỉ thỏa sở nguyện chiêm ngưỡng cái đẹp mà còn có thể mua sắm được rất nhiều thứ từ các con phố thời trang theo đúng khả năng và nhu cầu của mình. Hai điểm đến nổi tiếng cho tín đồ yêu thời trang khi tới Milan là quảng trường Piazza del Duomo và tứ giác vàng Quadrilatero della moda.

Piazza del Duomo là nơi tập trung hơn 80 nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới với các tên tuổi nổi bật như Prada, Versace, Davis, Luis Vuitton, Gucci, Pollini, Moni… Còn Quadrilatero della moda được mệnh danh là “tứ giác vàng” bởi nó được hình thành bởi 4 con phố thời trang sang trọng bậc nhất: Via Montenapoleone, Via Manzoni, Via della Spiga và Corso Venezia. Trong đó Via Montenapoleone là con phố quan trọng nhất và nổi tiếng bởi sự xa hoa, mỹ lệ. Những thương hiệu như Gucci, Versace, Luis Vuitton, Prada, Tanino Crisci, Valentino, Salvatore Ferragamo, Tanino Crisci hay Cartier đều nằm ở đây.

