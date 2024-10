Chiều 4/10, Sở Du lịch tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng và đề ra phương hướng 3 tháng cuối năm 2024.

Nhân viên Khách sạn Malibu Vũng Tàu giới thiệu đến du khách các gói kích cầu mùa du lịch thấp điểm tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Sở Du lịch đã công bố các giải pháp kích cầu cho mùa du lịch thấp điểm cuối năm. Dự kiến, sẽ tổ chức Tuần lễ du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu 2024 từ ngày 14-22/12; chương trình khuyến mại “Shopping Season” từ 1/10-31/12 và tổ chức cuộc thi Nam Vương thế giới 2024 - Mr World. Ngoài ra, Giải chạy marathon quốc tế Strong Vietnam Vũng Tàu sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17/11.

Sở Du lịch cũng sẽ quảng bá du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu tại các cảng hàng không quốc tế, trên Tạp chí Heritage và các phương tiện truyền thông. Các bài viết và clip quảng bá điểm đến sẽ được đăng tải trên các nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook và Zalo. Sở sẽ phối hợp với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ để kết nối tour tuyến và tham gia các sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, tỉnh đã đón hơn 13 triệu lượt khách, tăng gần 21% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách lưu trú đạt hơn 4,1 triệu, tăng 17%. Doanh thu du lịch đạt hơn 14.177 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước. Mặc dù lượng khách đến tỉnh tăng, nhưng doanh thu hoạt động du lịch vẫn khiêm tốn do xu hướng du lịch ngắn ngày và tiết kiệm chi phí.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA