Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định chiều sâu chất lượng

Tổng doanh thu du lịch khoảng 348 tỷ đồng Theo thống kê từ Sở Du lịch, trong 4 ngày (từ 31/8 đến 4/9) có khoảng 565.086 lượt khách đến tỉnh, tăng 6,61% so với năm 2023. Trong đó khách lưu trú 130.972 lượt khách, tăng 17,42% so với năm 2023, khách quốc tế là 25.784 lượt khách, tăng 13,11% so với năm 2023. Tổng doanh thu du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9 đạt khoảng 348 tỷ đồng, tăng 16,65% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu lưu trú 128,5tỷ đồng, tăng 15,32% so với năm 2023. Công suất buồng phòng trên địa bàn toàn tỉnh trong 4 ngày khoảng 80-85%. Riêng ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (31/8) khoảng 45%. Các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đã phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, chăm sóc và bàn giao 34 trẻ lạc cho gia đình đảm bảo an toàn; hỗ trợ thông tin qua điện thoại 1.274 lượt khách, trực tiếp 12 lượt khách các nội dung về địa điểm tham quan, ẩm thực, phương tiện đi lại, dịch vụ khách sạn, vui chơi giải trí…