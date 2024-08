Hallstatt – Hòn ngọc xanh của nước Áo

Với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ cùng lối kiến trúc độc đáo của những ngôi nhà màu xanh, đỏ và trắng nổi bật, làng cổ Hallstatt là một điểm đến hấp dẫn cho du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Một góc hồ Hallstatter See.

Ngôi làng bên hồ

Hallstatt là ngôi làng nhỏ tuyệt đẹp nằm ngay bên cạnh hồ Hallstatter See, giữa hai thành phố Salzburg và Graz, phía Bắc của Áo. Hallstatt được mệnh danh là “ngôi làng bên hồ đẹp nhất châu Âu” bởi nó có một vẻ đẹp thơ mộng và thanh bình khiến bất cứ vị khách nào khi đặt chân đến đây cũng đều phải say mê. Đó cũng chính là lý do mà năm 1997, tổ chức UNESCO đã công nhận Hallstatt là di sản của thế giới.

Khu trung tâm làng cổ Hallstatt nổi bật với những ngôi nhà gỗ đầy màu sắc nối đuôi nhau. Các ngôi nhà đều được trồng các loại hoa tại ban công. Tản bộ trên những con đường mòn của làng, du khách có dịp tận hưởng và hít thở bầu không khí yên ả, trầm mặc.

Đặc biệt, quảng trường nằm trong trung tâm ngôi làng Hallstatt được bao quanh bởi các căn nhà cổ phong cách Holzhaus. Dừng chân tại đây, du khách có thể thư thái thưởng thức cà phê và ngắm nhìn khung cảnh cổ kính xung quanh.

Hồ Hallstatter See là một yếu tố vô cùng quan trọng làm nên vẻ đẹp có một không hai của ngôi làng này. Đây là một hồ nước không quá lớn nhưng khung cảnh xung quanh thì lại hết sức thanh bình và cũng không kém phần hùng vỹ.

Một hoạt động nổi tiếng khi đến Hallstatter là đi du thuyền trên hồ Hallstatter See. Hoạt động này cho phép du khách khám phá các núi đá vôi và cánh đồng xanh rừng xung quanh hồ. Cùng với đó, du khách có thể tận hưởng cảnh quan hữu tình và thả mình thư giãn trong không gian yên bình.

Nhà đầu lâu Beinhaus, ngôi nhà chứa đầy sọ người cũng là nơi thu hút đông đảo du khách ở làng cổ Hallstatt. Tuy có tên gọi “rùng rợn”, nhưng thực tế đây là nơi trang trọng và ấn chứa lịch sử quý giá của ngôi làng. Vào thời Trung Cổ, hầu như mọi người dân qua đời đều không có nơi chôn cất tại nghĩa trang, do đó xác sẽ được chôn cất trong 10-15 năm sau đó được làm sạch và lưu trữ trong nhà xương.

Ghé thăm Beinhaus, du khách có dịp tìm hiểu về lịch sử của Hallstatt và tận mắt chứng kiến nhiều xương sọ được vẽ đầy nghệ thuật. Nhà đầu lâu được xây dựng vào những năm 1600, tính đến nay đã có gần 5000 thi thể được chôn tại đây.

Vì là một ngôi làng cổ có lịch sử hàng ngàn năm tồn tại và phát triển nên cách nhanh nhất để có thể tìm hiểu về lịch sử của ngôi làng, khám phá những nét văn hóa truyền thống độc đáo tại Hallstatt chính là ghé tham quan bảo tàng văn hóa di sản tại đây. Chỉ với giá vé khoảng 8 Euro, du khách sẽ có cơ hội được ngắm nhìn những di vật, vật dụng có niên đại lên đến 7.000 năm tại bảo tàng này.

Ngoài ra, hang băng Dachstein (tên tiếng Anh là Ice Cave) ở Hallstatt cũng được biết đến là tuyệt tác thiên nhiên kỳ vĩ của dãy Alps. Hang có chiều dài khoảng 14km và rộng khoảng 1.5km, đến đây du khách sẽ ấn tượng với những thác nước chảy xuống đang trong trạng thái bị đóng băng. Đặc biệt hơn hết, những khối băng quyện cùng ánh sáng tạo nên khung cảnh vô cùng kỳ ảo.

Mỏ muối cổ xưa nhất thế giới

Ngoài cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, ngôi làng Hallstatt còn được biết đến là trung tâm chế tạo muối, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử ngành khai thác muối truyền thống của Áo và được UNESCO công nhận là di sản thế giới về di sản văn hóa từ năm 1997.

Mỏ muối Hallstatt là một mỏ muối nổi tiếng tọa lạc tại Hallstatt. Nó được coi là một trong những mỏ muối cổ nhất trên thế giới và đã hoạt động suốt hơn 7.000 năm. Mỏ muối Hallstatt cung cấp cho du khách một trải nghiệm độc đáo để khám phá thế giới ngầm của khai thác muối. Các chuyến tham quan dẫn khách sâu vào lòng đất, nơi họ có thể tìm hiểu về lịch sử và kỹ thuật khai thác muối. Du khách cũng có thể xem các công cụ khai thác muối cổ, các tài liệu cổ đại và tìm hiểu về cuộc sống của người mỏ trong quá khứ.

Ngoài tour khám phá mỏ muối, du khách cũng có thể tham quan bảo tàng mỏ muối Hallstatt, nơi cung cấp thêm thông tin về lịch sử và tầm quan trọng của khai thác muối trong khu vực này. Bảo tàng trưng bày các hiện vật khảo cổ, tài liệu lịch sử và các bài trình diễn đa phương tiện.

