Doanh thu du lịch tăng hơn 27%

Báo cáo của Sở Du lịch cho biết, tháng 8/2024, hoạt động du lịch diễn ra sôi động trên toàn tỉnh. Chất lượng dịch vụ du lịch được nâng lên. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được tăng cường đã kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành quy định trong kinh doanh du lịch, nhờ vậy, không xảy ra tình trạng chèo kéo, tranh giành khách hay tăng giá bất thường, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch.

Thống kê tổng lượt khách du lịch tham quan, vui chơi giải trí, tắm biển và nghỉ dưỡng tại tỉnh trong tháng 8 ước hơn 1,6 triệu lượt, tăng 26,92% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú 510.532 lượt, tăng 11,47% so với tháng cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch hơn 1.746 tỷ đồng, tăng 27,62% so với tháng cùng kỳ. Doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch khoảng 589,9 tỷ đồng, tăng 16,33% so với tháng cùng kỳ.

Sở Du lịch nhận định, du khách đến tỉnh có xu hướng ngắn ngày, đi theo nhóm nhỏ, chi tiêu tiết kiệm nên doanh thu từ hoạt động du lịch còn khiêm tốn, mức chi tiêu cũng như thời gian lưu trú chưa cao.

