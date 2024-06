Những khách sạn có spa, bể bơi tốt nhất Việt Nam

Giải thưởng Travel + Leisure Luxury Awards châu Á Thái Bình Dương vừa vinh danh những khách sạn thành phố, khách sạn sở hữu bể bơi, spa tốt nhất tại Việt Nam 2024.

Top 10 khách sạn thành phố tốt nhất lần lượt thuộc về: Capella; Sofitel Legend Metropole; Inter Continental (Hà Nội); Park Hyatt; Vinpearl Landmark 81; M Gallery des Arts; Caravelle; Inter Continental; New World Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh); Potique (Nha Trang).

Top 10 khách sạn bể bơi tốt nhất gồm: Regent Phu Quoc; JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay (Phú Quốc); Four Seasons Resort The Nam Hải (Hội An); Six Senses Ninh Vân Bay và Alma Cam Ranh (Khánh Hòa); Hyatt Regency và Inter Continental Danang Sun Peninsula (Đà Nẵng); Hotel des Arts Sài Gòn-Mgallery (TP. Hồ Chí Minh); Angsana Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) và Amanoi (Ninh Thuận).

Top 10 khách sạn spa tốt nhất gồm: Regent Phu Quoc (Kiên Giang); Capella (Hà Nội); Alba Wellness Valley by Fusion và Banyan Tree Lang Co (Thừa Thiên Huế); Inter Continental Phú Quốc Bãi Dài Resort (Kiên Giang); Inter Continental Danang Sun Peninsula (Đà Nẵng); Zannier Bãi San Hô (Phú Yên); Four Seasons Resort The Nam Hải (Hội An); Six Senses Ninh Vân Bay (Nha Trang) và biệt thự Anantara (Quy Nhơn).

HƯƠNG GIANG