Du lịch giữ nhịp tăng trưởng

Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục nằm trong nhóm tăng trưởng hàng đầu của du lịch cả nước. Ngành du lịch quyết tâm giữ vững nhịp tăng trưởng bền vững bằng hình ảnh du lịch an toàn, chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cấp theo hướng xanh-sạch-đẹp.

Bãi Sau luôn đông khách du lịch trong những kỳ nghỉ lễ dài ngày và cuối tuần.

Thông tin trên được Sở Du lịch chia sẻ tại hội nghị giao ban sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng năm 2024.

Tăng cả lượng khách và doanh thu

Theo đó, tổng lượt khách du lịch đến tham quan, vui chơi giải trí, tắm biển và nghỉ dưỡng đạt 52,17% kế hoạch năm, tăng 15,85% so cùng kỳ. Trong đó, khách lưu trú đạt 56,72% (tăng 19,88%); khách quốc tế đạt 54% (tăng 14,72%). Tổng doanh thu từ du lịch đạt 52,52% kế hoạch năm, tăng 16,63% so cùng kỳ. Riêng doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch đạt 56,83% kế hoạch năm, tăng 19,22% so cùng kỳ (Nghị quyết HĐND tỉnh giao năm 2024 tăng 13%). Doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 51,25% kế hoạch năm, tăng gần 40% so với cùng kỳ (Nghị quyết giao thực hiện năm 2024 tăng 13,33%).

Đánh giá của Sở Du lịch cho thấy, hoạt động kinh doanh du lịch đạt được những kết quả tích cực là nhờ các giải pháp thu hút khách được triển khai đồng bộ, nhất là công tác bảo đảm an toàn cho du khách, dịch vụ mới không ngừng được bổ sung, giá cả dịch vụ được kiểm soát.

Các địa phương đều ra mắt nhiều sản phẩm đêm. Bên cạnh đó, khối cơ sở lưu trú chủ động tổ chức sự kiện tạo sân chơi giải trí, nhờ vậy lượng khách gia tăng cao trong các kỳ nghỉ lễ. Du khách có xu hướng ưu tiên các chương trình du lịch ngắn ngày, theo nhóm nhỏ, nhóm gia đình.

Những tháng cuối năm, ngành du lịch tiếp tục thúc đẩy nâng cao số lượng, chất lượng cơ sở lưu trú du lịch 5 sao, hình thành các sản phẩm và chương trình dịch vụ chất lượng cao; đa dạng hóa sản phẩm du lịch; mở các lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch…

Nâng chất lượng dịch vụ và cảnh quan du lịch

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất ý kiến phải quyết tâm giữ nhịp tăng trưởng cho du lịch bằng hình ảnh an toàn, cảnh quan du lịch phải được nâng cấp hơn nữa.

Ông Hồ Ngọc Giao, Giám đốc Ban Quản lý các KDL huyện Long Điền chia sẻ, 6 tháng đầu năm huyện Long Điền đã thay đổi toàn diện bộ mặt cảnh quan, nhất là các khu vực công cộng như bãi tắm Long Hải, Dinh Cô, Mộ Cô... Du khách và nhân dân địa phương đều khen ngợi.

Ngành du lịch chung tay cùng Côn Đảo thực hiện đề án kinh tế tuần hoàn Đại diện DN dịch vụ cùng ký cam kết giảm nhựa sử dụng 1 lần với chính quyền huyện Côn Đảo. Cũng tại hội nghị, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp với UBND huyện Côn Đảo phát động chung tay thực hiện đề án kinh tế tuần hoàn trong cộng đồng DN kinh doanh du lịch - dịch vụ trên toàn huyện. Đề án nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 đang được DN địa phương và du khách hưởng ứng tích cực. Tại hội nghị, đại diện cộng cồng DN dịch vụ cùng thực hiện ký cam kết chung tay cùng địa phương giảm nhựa sử dụng 1 lần và phân loại rác trong hoạt động kinh doanh tại cơ sở. Cụ thể, các DN dịch vụ đồng hành với địa phương trong các hoạt động giảm nhựa. Tuyên truyền đến du khách hạn chế nhựa dùng 1 lần; cắt giảm hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường; thực hành tuần hoàn tài nguyên nước,…

Đang vào mùa du lịch hè, huyện sẽ tiếp tục tập trung vào công tác quảng bá thương hiệu và các dịch vụ mới như chợ quê An Ngãi, chợ đêm và phố đi bộ Long Hải. Sắp tới sẽ trồng cây xanh tạo cảnh quan và hình thành một số tuyến đường bằng lăng, hoa anh đào đáp ứng nhu cầu check-in cho du khách.

Đại diện TP.Vũng Tàu, ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch chia sẻ, du lịch đang vào mùa mưa bão, biển động dự báo rác từ các cửa sông sẽ đổ về nên công tác ưu tiên là túc trực thường xuyên trong tâm thế sẵn sàng phối hợp thu gom làm sạch bãi tắm ngay.

Mùa mưa bão giông lốc cũng đến bất chợt, Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch nâng cao cảnh báo an toàn tắm biển, hướng dẫn khách tắm ở vùng biển ít ao xoáy và vòng chạy xa bờ, đồng thời phân công ca kíp cứu hộ ứng trực từ sáng sớm đến khi biển hết khách.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA