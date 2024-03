Lượng khách nước ngoài đến Côn Đảo tăng cao

Tổng lượng khách du lịch đến Côn Đảo trong tháng 3 khoảng 63.000 lượt, trong đó khách quốc tế 2.848 lượt, tổng doanh thu du lịch 214 tỷ đồng. Như vậy, tính đến hết Quý I/2024, Côn Đảo đón 146.100 lượt khách, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế là 8.010 lượt, tăng 37% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch 511 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ.

Du khách nước ngoài trải nghiệm cào nghêu tại Six Senses Côn Đảo Resort.

Báo cáo của UBND huyện Côn Đảo nhận định, lượng khách và doanh thu du lịch Côn Đảo tăng là nhờ địa phương tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân và du khách. Bên cạnh đó, các DN du lịch-dịch vụ trên địa bàn không ngừng bổ sung tiện ích dịch vụ, bán sản phẩm trọn gói kết hợp kích cầu bằng các chương trình ưu đãi giảm giá, tặng dịch vụ cộng thêm. Các hãng bay và vận tải đường biển linh hoạt điều chỉnh kế hoạch khai thác vận chuyển với tần suất phù hợp nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch.

ĐĂNG KHOA