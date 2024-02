Du khách bắt đầu đổ về Bà Rịa-Vũng Tàu du xuân

Chiều mùng 2 Tết, đại diện lãnh đạo TP.Vũng Tàu, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu đã thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho du khách, đồng thời nắm tình hình du lịch dọc tuyến Bãi Sau, mũi Nghinh Phong, công viên và các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cảm ơn các lực lượng đã gác lại niềm vui xuân bên gia đình góp sức cùng với chính quyền thành phố chăm lo an toàn, an ninh cho du khách và nhân dân du xuân, quảng bá hình ảnh cho “Thành phố du lịch sạch ASEAN”.