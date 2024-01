'Sếu đầu đàn' đưa thương hiệu du lịch cất cánh

Năm 2023 tiếp tục đánh dấu hành trình tăng tốc ấn tượng của du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu. Đặc biệt, hành trình này tập trung vào chiều sâu chất lượng. Trong đó, chuỗi khách sạn, resort do các thương hiệu quốc tế đầu tư, vận hành trở thành “sếu đầu đàn" dẫn dắt nâng tầm thương hiệu, đẳng cấp cho du lịch của tỉnh.

The Grand Ho Tram tổ chức đua linh vật vui nhộn bên biển Hồ Tràm.

Thêm sản phẩm 5 sao

Tháng 8/2023, The Grand Ho Tram khánh thành dự án thành phần chuyên về nghỉ dưỡng - Ixora Ho Tram by Fusion tiêu chuẩn 5 sao với 164 căn hộ, 46 biệt thự và dịch vụ bổ trợ cho phân khúc gia đình. Cộng với 1.100 phòng 5 sao của hai khối khách sạn The InterContinental Grand Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram Beach đang khai thác, tổng số phòng toàn khu nghỉ dưỡng phức hợp The Grand Ho Tram lên gần 1.500. Cùng với các tiện ích như: sân golf 18 lỗ, casino, trung tâm hội nghị, nhà hàng, spa, rạp chiếu phim, khu vui chơi, bãi biển, hồ bơi… The Grand Ho Tram trở thành tổ hợp dịch vụ khép kín phục vụ phân khúc khách nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp.

Trước đó, vào tháng 4/2023, cũng trên cung đường ven biển Hồ Tràm, Tập đoàn Madison khánh thành KDL nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm. KDL nghỉ dưỡng này do Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) vận hành, quản lý với thương hiệu Angsana & Dhawa Hồ Tràm. Với 52 căn villa và khối khách sạn 12 tầng, 163 phòng hướng biển công suất phục vụ tối đa 1.000 khách và các dịch vụ đồng bộ 5 sao, Angsana & Dhawa Hồ Tràm tiếp tục bổ sung làm dày bộ sưu tập resort nghỉ dưỡng ven biển Bà Rịa-Vũng Tàu.

"Madison Group, Tập đoàn Banyan Tree cùng các nhà đầu tư khác từ Singapore mong muốn tiếp tục đầu tư các dự án nghỉ dưỡng, phức hợp tại Hồ Tràm, khu vực lân cận với quy mô lớn và đa dạng hơn", ông Võ Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Madison chia sẻ.

Du khách hào hứng hái lộc may mắn tại Khách sạn Malibu Vũng Tàu.

Tham gia chuyến khảo sát dịch vụ tại Bà Rịa-Vũng Tàu vào giữa tháng 12/2023, ông Manvinder Singh, nhà sáng lập, điều hành công cụ tìm kiếm du lịch và đại lý du lịch trực tuyến journeyjabardast.com có trụ sở tại New Delhi, Ấn Độ chia sẻ, ông rất ngạc nhiên với nhiều resort ven biển đẳng cấp của Bà Rịa-Vũng Tàu. Đặc biệt, hầu hết resort đều do thương hiệu quốc tế vận hành, quản lý chứng tỏ sức hút của điểm đến cũng như tiềm năng lớn trong đầu tư ngành du lịch, dịch vụ của tỉnh.

“Tôi may mắn khi được khảo sát dịch vụ du lịch tại Bà Rịa-Vũng Tàu, một vùng đất rất mới với người Ấn Độ. Tôi đã tìm hiểu kỹ về vị trí địa lý, phương tiện giao thông đến Bà Rịa-Vũng Tàu từ TP.Hồ Chí Minh. Về nước, tôi sẽ tiếp tục kết nối với các DN cung cấp dịch vụ để tiến tới xây dựng tour bán cho người Ấn Độ”, ông Manvinder Singh nói.

Chung sức quảng bá điểm đến

Không ngừng đầu tư bổ sung sản phẩm, dịch vụ, các thương hiệu khách sạn quốc tế tại Bà Rịa-Vũng Tàu còn ra sức quảng bá điểm đến. Trong năm 2023, khoảng 30 DN trên tuyến ven biển, trong đó chủ lực là các DN khu vực Hồ Tràm hợp lực giới thiệu điểm đến Hồ Tràm trên website https://hotrambeach-vietnam.com/; xúc tiến, quảng bá điểm đến tại các hội chợ du lịch quốc tế trong và ngoài nước; liên kết đón tiếp các đoàn famtrip quốc tế đến khảo sát dịch vụ; thành lập Chi hội Du lịch huyện Xuyên Mộc để tập hợp sức mạnh và tiếng nói chung.

Trong cái chung, từng DN cũng năng động quảng bá chính mình. The Grand Ho Tram luôn gây bất ngờ với tốc độ mở rộng danh mục các hoạt động giải trí nhanh chóng và sự kiện đa dạng sôi động trong lòng khu nghỉ dưỡng.

Đầu tháng 12/2023, The Grand Ho Tram ra mắt bộ định vị thương hiệu mới “Quận Vui” (Vui Fest) và biểu tượng logo sếu đầu đỏ khẳng định “tọa độ” giải trí bất tận và cam kết không ngừng đổi mới, phát triển để cung cấp những trải nghiệm nâng niu trọn vẹn xúc cảm nhất cho du khách.

Toàn tỉnh có 1.490 cơ sở lưu trú du lịch (30.623 phòng), trong đó 111 khách sạn đã được xếp hạng từ 1-5 sao (9.228 phòng), 11 khách sạn, resort 5 với hơn 3.500 phòng. Đến nay, toàn tỉnh đã có nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng được điều hành, quản lý bởi các tập đoàn quốc tế có tên tuổi như: Mercure, Pullman, ibis (Tập đoàn Accor quản lý), InterContinental Grand Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram Beach (Tập đoàn IHG quản lý), Meliá Hồ Tràm (Tập đoàn Meliá Hotels International) Fusion Suites, Ixora Ho Tram by (Serenity Holdings quản lý).

Meliá Hồ Tràm, The Hamptons Plaza Hồ Tràm, Charm Hồ Tràm Resort, Angsana và Dhawa Hồ Tràm, The Imperial Hotel… cũng nỗ lực xây dựng hình ảnh resort nghỉ dưỡng tiện ích, trách nhiệm qua nhiều sự kiện âm nhạc, thể thao và hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch nhận định, hệ thống sản phẩm du lịch của Bà Rịa-Vũng Tàu nổi bật cả về nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch MICE, sinh thái, văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao, điều dưỡng chữa lành… Tỉnh đang dồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh. Nhiều chương trình đồng hành cùng DN, nhà đầu tư được thực hiện. Tỉnh cũng tập trung tái cấu trúc nguồn khách theo hướng bền vững hơn. Trong đó, cộng đồng DN, nhà đầu tư sẽ chung sức cùng tỉnh quảng bá điểm đến.

Đầu năm 2024, các DN khu vực Hồ Tràm sẽ xúc tiến quảng bá đến thị trường Hàn Quốc, kế đó là Nhật Bản, châu Âu, Úc, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Đông Nam Á thu hút phân khúc khách nghỉ dưỡng lưu trú dài ngày kết hợp chơi golf, casino, xem boxing, đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Tỉnh cũng tận dụng cơ hội liên kết liên vùng, liên tỉnh, các chương trình xúc tiến du lịch nước ngoài của các bộ, ngành để mở rộng quảng bá, kết nối đến nhiều thị trường khác.

“Bên cạnh đó, ngành du lịch sẽ tạo nhiều sự kiện văn hóa, giải trí, thể thao, du lịch có quy mô lớn. Đồng thời, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thu hút đầu tư, thúc đẩy các dự án có sản phẩm tốt, thương hiệu quốc tế nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới, cao cấp hấp dẫn cho Bà Rịa-Vũng Tàu”, ông Trịnh Hàng nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA