Hứa hẹn một Vũng Tàu lạ mắt nhìn từ xe buýt thoáng nóc

Sáng 18/9, Sở Du lịch phối hợp với Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam tổ chức khảo sát tour ngắm Vũng Tàu bằng xe buýt 2 tầng thoáng nóc. Đây là tour du lịch tham quan mới mẻ, hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn, thú vị.

Tầng thoáng nóc giúp khách trải nghiệm toàn cảnh phố biển.

Sẽ thu hút khách

Lộ trình khảo sát bắt đầu từ Cảng Cầu Đá - Bãi Trước theo tuyến đường Quang Trung, Hạ Long, Thùy Vân ra Bãi Sau. Từ đường Thùy Vân rẽ qua Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh về Trần Phú và tiếp tục di chuyển trên cung đường ven biển trở về điểm xuất phát.

Trong hơn 1 giờ đồng hồ trên lộ trình, đoàn được đi qua rất nhiều danh thắng, di tích đã trở thành thương hiệu của du lịch Vũng Tàu như: Núi Lớn, Núi Nhỏ, Tượng Chúa Kito, Thích Ca Phật Đài, Nhà thờ Đức mẹ Bãi Dâu, Nhà Truyền thống Cách mạng (số 1 Ba Cu), Bảo tàng tỉnh, Bạch Dinh, Công viên Bãi Trước… Đặc biệt, suốt cung đường, hướng dẫn viên theo sát, thuyết minh tường tận về địa danh và những điểm đặc sắc của TP.Vũng Tàu.

Xe di chuyển ngang Tượng Chúa Kito.

Dù những cung đường đi qua vốn rất quen thuộc nhưng khi ngồi trên xe buýt 2 tầng, thư thái mở rộng tầm mắt, thành phố biển Vũng Tàu trở nên mới lạ, đẹp hơn, thú vị hơn trong mỗi người. Lần đầu trải nghiệm xe buýt 2 tầng, bà Hoàng Kim Ngân, Giám đốc quan hệ khách hàng Khách sạn Vias, nhận xét, xe thoáng nóc, tốc độ di chuyển chậm giúp mọi người ngắm toàn cảnh bao quát nhất, cảm nhận sâu hơn sức hấp dẫn của một đô thị du lịch lâu đời đang không ngừng vươn lên phát triển mạnh mẽ. Trên xe có hệ thống thuyết minh tự động bằng 16 thứ tiếng, rất tốt để du khách đa quốc gia hiểu thêm về Vũng Tàu.

Hầu hết khách trải nghiệm đều ấn tượng với sản phẩm mới này. Ông Nguyễn Hải Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP Hải Phương chia sẻ, các thành phố du lịch lớn trên thế giới đều phổ biến xe buýt 2 tầng phục vụ tham quan, ngắm cảnh. Tại Việt Nam, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh cũng đưa dịch vụ này vào du lịch nhiều năm nay và đã thu hút rất nhiều khách nước ngoài tham gia city tour. Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung và TP.Vũng Tàu nói riêng rất cần sản phẩm mới tăng cảm xúc, trải nghiệm cho du khách. “TP.Vũng Tàu có đường biển bao quanh rất thuận lợi khai thác dịch vụ xe buýt ngắm cảnh. Tôi nghĩ sản phẩm này sẽ thu hút du khách”, ông Nguyễn Hải Nam nói.

Dự kiến ra mắt trong tháng 10

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, Sở Du lịch đánh giá đây là sản phẩm tuyệt vời đóng góp vào đa dạng tour tuyến của Bà Rịa-Vũng Tàu. Chuyến khảo sát đã cung cấp thêm cơ sở dữ liệu nhằm xây dựng, phát triển thêm các tuyến điểm trọng tâm và sản phẩm du lịch mới so với các sản phẩm truyền thống. Thông qua đó tạo điểm nhấn về hình ảnh du lịch thân thiện, thuận tiện, hiện đại, nhưng không kém phần đặc sắc, hấp dẫn, gia tăng thêm giá trị du lịch biển cho du khách trong và ngoài nước khi đến với TP.Vũng Tàu. “Qua chuyến khảo sát, chúng tôi sẽ ghi nhận góp ý từ các sở, ngành, cơ quan truyền thông, đồng thời hướng dẫn Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam hoàn thành thủ tục theo quy định. Dự kiến city tour ngồi xe buýt 2 tầng ngắm Vũng Tàu sẽ ra mắt đón khách vào tháng 10”, ông Trịnh Hàng cho hay.

Cũng theo ông Trịnh Hàng, sau TP.Vũng Tàu, Sở Du lịch tiếp tục mời gọi Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on- Hop off Việt Nam khảo sát kết nối Vũng Tàu với city tour Bà Rịa, Long Điền và cung đường đẹp ven biển 994 lên Xuyên Mộc. Sau đó mở rộng thêm các tuyến trải nghiệm tâm linh tại TX.Phú Mỹ, du lịch sinh thái TP.Bà Rịa, du lịch nông nghiệp cộng đồng tại Châu Đức và xa hơn là Côn Đảo.

Chia sẻ tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Khoa Luân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam cũng cho hay: “Song song với khâu thủ tục, chúng tôi sẽ mời chuyên gia quốc tế đánh giá toàn diện, đề xuất chiến lược quảng bá thu hút khách về Bà Rịa-Vũng Tàu. Bên cạnh vận hành tour, chúng tôi mong muốn khai thác tất cả những đặc trưng về khí hậu, văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán, ẩm thực, con người Vũng Tàu xây dựng một hệ sinh thái cho du lịch”.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA