Hàn Quốc đẩy mạnh thu hút khách quốc tế

Sau dịch COVID-19, Hàn Quốc đã có những bước đi rất bài bản để phục hồi, phát triển ngành du lịch. Song song với gỡ bỏ dần hàng rào kiểm soát dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh, Hàn Quốc cũng làm mới thêm nhiều điểm đến quen thuộc khác, chào đón các đoàn xúc tiến, DN lữ hành nước ngoài đến tham quan, trải nghiệm nhằm tăng thêm sự đa dạng cho các sản phẩm du lịch.

Khung cảnh mùa thu lãng mạm và bối cảnh phim “Bản tình ca mùa đông” được khắc họa tại Nami.

Gỡ bỏ hạn chế, du lịch Hàn Quốc khởi sắc hơn

Từ ngày 1/10, Hàn Quốc bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 theo hình thức PCR sau khi nhập cảnh. Với việc bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 sau khi nhập cảnh, du khách đến với Hàn Quốc sẽ chỉ cần điền thông tin nhập cảnh tại trang web Q-code và nhận Q-Code để trình tại sân bay khi làm thủ tục nhập cảnh. Nhà chức trách nước này cũng không yêu cầu du khách khai báo thông tin số mũi tiêm vắc-xin COVID-19 khi điền thông tin nhập cảnh.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đưa thêm khuyến cáo đối với những du khách có triệu chứng của COVID-19 trong vòng 3 ngày sau khi nhập cảnh nên đến các trung tâm y tế cộng đồng gần nơi lưu trú để được xét nghiệm.

Nhiều doanh nghiệp du lịch cho biết họ đang khai thác tour đưa khách trở lại Hàn Quốc ngay sau khi thị trường này mở cửa.

Thực tế cho thấy, từ tỉnh Gangwon nằm ở Giới tuyến phi quân sự cho đến TP. Busan, các khu du lịch biển đã đông đúc trở lại thu hút cả du khách nội địa cũng như quốc tế. Hầu hết bãi biển lớn ở tỉnh Gangwon mở cửa cho công chúng từ 9 giờ đến 18 giờ, trong đó một số bãi biển có thể mở cửa đến 19 giờ hoặc 21 giờ tuỳ tình hình thực tế. Nhiều lễ hội biển và các hoạt động vui chơi bãi biển cũng được tổ chức.

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, có nhiều người đổ về các thành phố ven biển hơn so với năm 2021. Số lượng khách du lịch đến các thành phố và quận lớn thuộc tỉnh Gangwon tăng mạnh. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc kỳ vọng sẽ phục vụ 500.000 lượt du khách Việt Nam trong năm 2022, tương đương với số lượt du khách đã đón trong năm 2019.

Hàn Quốc cũng ráo riết nhiều hoạt động hồi phục vụ du lịch quốc tế. Chương trình Hi Korea, chào đón du khách quay lại Hàn Quốc gắn liền với khẩu hiệu “Travel to Korea Begins Again” được khởi động từ 1/6 với các ưu đãi hấp dẫn về hàng không. Hàn Quốc cũng đặc biệt chú trọng quảng bá du lịch bằng những chuyến famtour với sự tham gia của báo chí, KOLs, Tiktoker... để nhằm vào giới trẻ đam mê du lịch trên thế giới.

Haslla Art World là thế giới nghệ thuật mê hoặc người check in.

Giới thiệu nhiều điểm đến mới

Bên cạnh gỡ bỏ hàng rào kiểm soát dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh, Hàn Quốc cũng làm mới thêm nhiều điểm đến quen thuộc khác, chào đón các đoàn xúc tiến, DN lữ hành nước ngoài đến tham quan, trải nghiệm.

Trong đó, tỉnh Gangwon nằm ở phía Đông Bắc, chủ yếu là đồi núi, bãi biển, vốn không được thiên nhiên ưu ái để phát triển du lịch, song Hàn Quốc lại tập trung đầu tư và quảng bá để thu hút khách hậu dịch. Nhiều đoàn famtrip, DN lữ hành, báo chí thế giới được mời đến tham quan đảo Nami, bối cảnh quay bộ phim truyền hình đình đám bậc nhất Hàn Quốc “Bản tình ca mùa đông”. Tham quan, ngoạn cảnh, chụp ảnh các điểm quay xuất hiện trong phim và được nghe kể câu chuyện về sức hút kinh ngạc của bộ phim ngay sau khi được khởi chiếu (năm 2002). Trung tâm nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc thống kê, năm 2004, 2 năm sau khi công chiếu, bộ phim đã mang lại cho nền kinh tế xứ Kim chi 3.000 tỷ won (tương đương 2,27 tỷ USD), trong đó có 840 tỷ won cho ngành du lịch.

Đến nay, dù đã qua gần 20 năm phát sóng, nhưng hằng năm vẫn có hàng trăm ngàn du khách tìm đến đảo Nami. Vẻ đẹp lãng mạn của thiên nhiên và những câu chuyện về du lịch ở Gangwon vì thế cứ mãi hấp dẫn cả những du khách khó tính nhất.

Hậu dịch COVID-19, Gangwon tiếp tục giới thiệu đến du khách nhiều sản phẩm du lịch mới, nổi bật là những sản phẩm văn hóa gắn với chuyển đổi số để tăng trải nghiệm cho du khách.

Trong đó, Arte Museum Valley Gangneung (thuộc TP.Gangneung, tỉnh Gangwon) là một trong những điểm tham quan tiêu biểu của Hàn Quốc hiện nay. Mở cửa tháng 12/2021, ngay khi dịch COVID-19 vẫn còn căng thẳng, Bảo tàng mang đến một trong những triển lãm nghệ thuật kỹ thuật số lớn nhất cho điểm đến Gangneung. Du khách choáng ngợp giữa không gian ảo mênh mông, bay bổng nơi tiên cảnh khi lạc vào một khu rừng mùa thu đang thay lá, một chú hổ gầm thét giữa đại ngàn, cánh đồng ngập tràn hoa bướm dập dờn bay lượn trong gió hay một bãi biển sóng vỗ ào ạt...

Arte Museum Valley Gangneung là bảo tàng nghệ thuật truyền thông nhập vai lớn nhất Hàn Quốc. Bảo tàng nằm bên Hồ Gyeongpo, trong một không gian tráng lệ rộng 4.975m2 lưu giữ 13 tác phẩm nghệ thuật truyền thông với chủ đề valley (thung lũng). Những tác phẩm này phản ánh đặc điểm khu vực của TP.Gangneung và tỉnh Gangwon, xương sống của dãy núi và tuyến nối các đỉnh núi chạy dọc suốt chiều dài của Bán đảo Triều Tiên - Baekdudaegan.

Đây là dự án thứ ba được tạo ra bởi công ty thiết kế kỹ thuật số D’strict. Hai dự án còn lại ở đảo Jeju và Yeosu. Không gian ở Arte Museum Valley Gangneung tập trung vào chủ đề “thiên nhiên vĩnh cửu” và các tác phẩm sắp đặt kỹ thuật số phản ánh vẻ đẹp khu vực của thành phố và xung quanh tỉnh Gangwon.

Cũng thuộc tỉnh Gangwon, Haslla Art World lại là thế giới nghệ thuật thu nhỏ bao gồm: bảo tàng nghệ thuật, quán cà phê và khách sạn bên bờ biển nằm trong một công viên được điêu khắc tuyệt đẹp. Phong cảnh tại Haslla Art World khiến du khách “nín thở” với vẻ đẹp tựa tranh vẽ. Sự kết hợp hài hoà giữa tự nhiên và nghệ thuật hiện đại làm mê mẩn trái tim của hội mê “sống ảo”.

Khách sạn trong Haslla Art World cũng được đánh giá rất khác lạ, là trải nghiệm thú vị để tận hưởng và suy ngẫm về cuộc sống. Toàn bộ khách sạn trông giống như một tác phẩm nghệ thuật, từ những chiếc giường xinh đẹp đến nhà hàng sang trọng. Không có gương trong phòng tắm và không có khóa trong các phòng, giúp khách tập trung vào hiện tại. Phòng nào cũng nhìn ra biển với bồn tắm trang nhã.

Busan cũng đang nỗ lực thu hút du khách đến với thành phố thông qua việc xây dựng các sản phẩm tour du lịch mới với các điểm đến mới mẻ như Lotte World, Skyline Luge, Busan X The Sky… Chính quyền Busan chọn ra 10 tuyến điểm du lịch an toàn thông qua các cuộc tuyển chọn và các sản phẩm du lịch với quy mô nhỏ. Đồng thời, thành phố cũng đang nỗ lực để mở rộng phát triển Văn hóa du lịch an toàn phòng dịch trong giai đoạn bình thường hóa phòng dịch trong đời sống hàng ngày.

KHÁNH HẰNG (Tổng hợp)