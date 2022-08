Hiệp hội Du lịch tỉnh tích cực kết nối giúp DN vực dậy hậu dịch

Chiều 15/8, Hiệp hội Du lịch tỉnh (HHDL) tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022.

6 tháng đầu năm, HHDL đã tranh thủ các hội chợ, diễn đàn, sự kiện kết nối du lịch trong nước quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch BR-VT và các DN hội viên. Bám sát chủ trương mở cửa của du lịch cả nước, HHDL vận động DN hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực nâng chất lượng dịch vụ, cấu trúc lại sản phẩm.

Nhờ đó, cùng với nhiều giải pháp hỗ trợ từ nhà nước, du lịch BR-VT đã đạt đà hồi phục nhanh và mạnh, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút khách du lịch nội địa.

Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh trong tháng 6 hơn 1,3 triệu lượt, tăng 1.415% so cùng kỳ. Trong đó, lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên 350 ngàn lượt, tăng 1.488 % so tháng cùng kỳ. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 1.302 tỷ đồng, tăng 1.268% so cùng kỳ.

Một nhóm du khách check in trên cung đường ven biển qua Hồ Tràm.

6 tháng cuối năm, HHDL tiếp tục kiến nghị các cấp, ngành kéo dài các chính sách hỗ trợ, trong đó xây dựng khung giá điện riêng cho ngành du lịch-dịch vụ; phối kết hợp với trường nghề du lịch bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng chất lượng cho lao động trong ngành.

HHDL và Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu ký kết hợp tác về đào tạo nhân lực du lịch.

Trong khuôn khổ hội nghị sơ kết, HHDL tỉnh và Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký kết chương trình liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp giúp SV tiếp cận với thực tế nghề nghiệp bằng hoạt động kiến tập, thực tập, tham quan học tập thực tế và học kỳ tại DN; nói chuyện, chia sẻ kỹ năng nghề nghiệp, phương pháp làm việc cho SV mới ra trường, cơ hội thăng tiến trong nghề; trao học bổng hỗ trợ SV vượt khó học tốt… Cũng tại lễ sơ kết, HHDL kết nạp thêm 6 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên gần 150.

Ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch HHDL tỉnh trao quyết định kết nap hội viên mới.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA