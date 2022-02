Quyết tâm phục hồi ngành du lịch

Chiều 28/2, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của hiệp hội năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh trao giấy chứng nhận kết nạp các DN hội viên mới. Ảnh: NHẬT LINH

Theo báo cáo của Hiệp hội Du lịch tỉnh, năm 2021, “bức tranh toàn cảnh” của ngành du lịch tỉnh có nhiều nét ảm đạm do chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Trong làn sóng thứ 4 của đại dịch, lượng khách và doanh thu du lịch tỉnh đều giảm sâu so với năm 2020. Cụ thể, năm 2021, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh là 2,9 triệu lượt khách, giảm 75,61% so với năm 2020; tổng thu từ khách du lịch là 5.875 tỷ đồng, giảm hơn 65% so với năm 2020…

Để ứng phó với đại dịch cũng như từng bước khôi phục lại ngành du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã phối hợp với Sở Du lịch tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí an toàn trong hoạt động du lịch cho các cơ sở lưu trú, DN kinh doanh lữ hành, các khu điểm du lịch; tham mưu UBND tỉnh lựa chọn thí điểm mô hình bong bóng du lịch; tổ chức hội chợ du lịch trực tuyến tỉnh BR-VT năm 2021 trên sàn thương mại điện tử du lịch tỉnh; đề xuất kiến nghị UBND tỉnh về gói hỗ trợ cho người lao động hưởng chính sách Nghị quyết 68; các giải pháp khắc phục khó khăn cho DN ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; tiêm vắc xin cho toàn bộ hội viên trong hiệp hội. Bên cạnh đó, hiệp hội cũng đã đẩy mạnh liên kết hợp tác, xúc tiến quảng bá du lịch đối với các tỉnh, thành phố nhằm tạo điều kiện cho các DN cùng khai thác lợi thế và tiềm năng phát triển du lịch.

Tại hội nghị, các DN hội viên đã đề xuất nhiều ý kiến nhằm giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện cho DN du lịch dần phục hồi như: giảm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập DN, giảm thời gian nộp tiền BHXH; giữ chân và thu hút nguồn nhân lực ngành du lịch; chuyển đổi số; phối hợp tổ chức các chương trình liên kết hợp tác, xúc tiến quảng bá du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng để đưa ngành du lịch tỉnh BR-VT phục hồi, tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022 và những năm tiếp theo…

Dịp này, Hiệp hội Du lịch đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Bộ VHTTDL cho 3 DN đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch năm 2021; trao giấy chứng nhận kết nạp 13 DN hội viên mới, nâng tổng số hội viên của hiệp hội lên 145; phát động chương trình Sàn thương mại điện tử Du lịch BR-VT và hội chợ trực tuyến “Cất cánh du lịch BR-VT 2022”.

BẢO KHÁNH