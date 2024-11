Hơn 1,8 triệu hàng khách tới cảng hàng không Côn Đảo

Ngày 15/11 Công an tỉnh và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp bảo đảm an ninh an toàn hàng không và trật tự, an toàn xã hội tại Cảng hàng không Côn Đảo.

Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Từ năm 2022 đến nay, các bên đã phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho gần 30 ngàn lượt chuyến bay, hơn 1,8 triệu lượt hành khách và hơn 10 ngàn tấn hàng hóa, bưu kiện thông qua cảng.

Qua công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, đã phát hiện, thu giữ hơn 500 vật phẩm nguy hiểm, phối hợp xử lý nhiều vụ vi phạm quy định về an ninh, an toàn...

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo của 2 đơn vị, Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Đức Tiến, Trưởng ban An ninh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã thống nhất tiếp tục tăng cường các giải pháp thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không Côn Đảo trong thời gian tới.

Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Dịp này, Công an tỉnh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã tặng giấy khen 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong 2 năm thực hiện quy chế phối hợp.

Tin, ảnh: MẠNH VŨ