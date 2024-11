Khánh thành trụ sở công an 36 xã

Ngày 8/11, tại Công an xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ), Công an tỉnh tổ chức lễ khánh thành dự án trụ sở công an 36 xã trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Bộ Công an cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh cắt băng khánh thành công trình trụ sở công an 36 xã trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 7/2, Công an tỉnh tổ chức lễ khởi công đồng loạt 36 trụ sở công an xã. Sau 8 tháng tích cực thi công, đến nay, dự án đã hoàn thành, về đích sớm 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy Công an tỉnh đề ra.

Về quy mô xây dựng, mỗi trụ sở có tổng diện tích sàn của khu làm việc chính từ 470-552m2, với đầy đủ các phòng chức năng làm việc, tiếp công dân và các phòng chuyên môn. Tổng mức đầu tư xây dựng trụ sở công an 36 xã 214 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

TRẦN TIẾN