Tư lệnh Cảnh Sát biển Việt Nam thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát biển 4

Ngày 29/1 (mùng 1 tết Ất Tỵ), Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã đến thăm, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (BTL Vùng CSB 4).

Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh Sát biển Việt Nam kiểm tra công tác tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của BTL Vùng Cảnh sát biển 4.

Tại buổi tiếp đón đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng CSB 4 đã báo cáo với Tư lệnh CSB Việt Nam về kết quả công tác SSCĐ và tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 của đơn vị.

Theo đó, Trong dịp Tết Nguyên đán, BTL Vùng đã điều động 19 tàu, xuồng với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trực tại các vị trí trọng yếu, điểm đảo trên vùng biển Tây Nam.

Đơn vị đã tổ chức luyện tập thành thục các phương án SSCĐ bảo vệ cơ quan đơn vị, duy trì lực lượng, phương tiện trực chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm về mặt thời gian, chấp hành nghiêm các quy định về SSCĐ.

Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh Sát biển Việt Nam dâng hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết phong phú, ý nghĩa theo đúng phương châm “Đoàn kết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và SSCĐ cao”. Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ ổn định, an tâm công tác, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, nội bộ đoàn kết thống nhất.

Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 4.

Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh CSB Việt Nam ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng CSB 4 trong năm 2024, đồng thời đánh giá cao công tác trực SSCĐ của đơn vị cũng như tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc chăm lo cho bộ đội đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao.

Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 4.

Tư lệnh CSB Việt Nam yêu cầu BTL Vùng CSB 4 tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình vùng biển, địa bàn được giao quản lý, sẵn sàng các phương án, tình huống, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục quan tâm chăm lo đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày đầu năm mới, Trung tướng Lê Quang Đạo đã tặng quà chúc mừng năm mới BTL Vùng CSB 4 và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình.

* Tối 28/1 (29 Tết), đoàn công tác Công an tỉnh do Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết, động viên các lực lượng trực chiến và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025.

Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ, thuộc các đơn vị: Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Phòng Cảnh sát Giao thông, Trại tạm giam Công an tỉnh, Công an xã Phước Tỉnh (huyện Long Đất), Công an TP. Vũng Tàu và một số điểm trực chốt bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Vũ Như Hà đã biểu dương cán bộ, chiến sĩ các đơn vị với tinh thần “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, đã luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH - TRÍ HẢI