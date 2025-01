Xã Phước Long Thọ phấn đấu hoàn thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2030

Ngày 24/1, sau 1 ngày làm việc chính thức, Đại hội Đảng bộ xã Phước Long Thọ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp. Đây là Đảng bộ được Long Đất chọn tổ chức đại hội điểm.

Lãnh đạo huyện Long Đất tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII đã đề ra.

Kinh tế từng bước phát triển, đúng hướng. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng kịp thời phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất trong nhân dân dân, hoàn thành tiêu chí NTM, NTM nâng cao.

Công tác quản lý đất đai được kiểm soát chặt chẽ, quản lý đất công được tăng cường không để trường hợp lấn chiếm đất công.

Thu ngân sách cả nhiệm kỳ 76,32 tỷ đồng, đạt 164,5%, trong đó thu ngân sách trên địa bàn 8,34 tỷ, đạt 238,3%.

Xã giữ vững 19/19 tiêu chí NTM nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 84,86 triệu đồng/người/năm.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện Long Đất ra mắt đại hội.

Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Công tác xây dựng Đảng đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp được 25 đảng viên mới, đạt 100%.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Phước Long Thọ tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hoàn thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2030.

Đại hội đã bầu Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 đồng chí; ông Trần Phước Hạnh được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã khóa XIII. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Đất nhiệm kỳ 2025-2030; thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU