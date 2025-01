Những ngày cuối tháng Chạp, trong khi mọi người, mọi nhà chuẩn bị sum vầy đón Tết thì cán bộ, chiến sĩ trên những con tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (BTL Vùng CSB 3) lại tất bật chuẩn bị hậu cần cho những chuyến ra khơi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Thủ trưởng, cán bộ, chỉ huy các cấp kiểm tra công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm trên Tàu CSB 8001.

Chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ra khơi

Những ngày này, khi người người, nhà nhà đang tất bật sửa soạn nhà cửa, chuẩn bị đón Tết thì trên bến cảng Hải đội 301 (BTL Vùng CSB 3, TP.Vũng Tàu), cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8001 đang khẩn trương chuẩn bị hậu cần, sẵn sàng các điều kiện tốt nhất cho tàu ra khơi thực hiện nhiệm vụ dài ngày.

Người thoăn thoắt bọc giấy bóng kính, người sắp xếp, vận chuyển vào kho lạnh, nhanh chóng những thùng bắp cải xanh non được cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8001 đóng gói gọn gàng. Vừa tất bật chuẩn bị, vừa trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Vũ Văn Thiện, Thuyền phó Tàu CSB 8001 cho biết, để thực phẩm tránh bị hư hỏng trong hải trình dài thực hiện nhiệm vụ trên biển, anh em phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Chuyến đi này, ngoài thực phẩm thiết yếu còn có nguyên liệu, thực phẩm để chuẩn bị các bữa ăn ngày Tết cho cán bộ, chiến sĩ như: dưa, hành, lá dong gói bánh chưng, chả lụa, mứt, kẹo bánh… để giúp cán bộ, chiến sĩ cảm nhận được không khí Xuân dù đang ở giữa trùng khơi. Công tác bảo quản thực phẩm cũng được tàu chú trọng với các trang thiết bị, kho lạnh hiện đại, bảo đảm cho những bữa ăn tươi ngon, đầy đủ dinh dưỡng và duy trì sức khỏe tốt nhất cho bộ đội.

Trực tiếp lên tàu thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và kiểm tra công tác hậu cần, Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó Tư lệnh BTL Vùng CSB 3 cho biết, nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác hậu cần, Đảng ủy, BTL Vùng CSB 3 luôn dành sự quan tâm sâu sắc và chỉ đạo sát sao. Các kế hoạch bảo đảm hậu cần được xây dựng từ sớm, sát với thực tế và nhiệm vụ của từng tàu. Cùng với chuẩn bị lương thực, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, đơn vị cũng chú trọng đôn đốc công tác chuẩn bị, kiểm tra, rà soát trang thiết bị, phương tiện ngay từ trong bờ; sẵn sàng nhân lực, phương tiện cho các nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu trên biển trước, trong và sau Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025.

“Cuối năm, thời tiết trên biển sóng to, gió lớn, cán bộ, chiến sĩ tàu cần chú trọng bảo đảm an toàn cho người và trang thiết bị; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu và chủ động, linh hoạt trong thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, an toàn tuyến biển, cứu hộ, cứu nạn ngư dân và các nhiệm vụ bất ngờ khi được điều động. Cùng với đó, cán bộ, chỉ huy tàu cần quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất để anh em đón Tết trên biển ấm áp, vui tươi, an toàn”, Đại tá Trần Anh Tuấn dặn dò cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8001 trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8001 đóng gói rau củ, chuẩn bị lương thực cho hải trình dài thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Tàu là nhà, biển cả là quê hương

Cùng với công tác hậu cần, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện từ trong bờ, cán bộ, chiến sĩ còn chú trọng công tác tăng gia sản xuất trên tàu. Các tàu đều được bố trí, tận dụng thùng xốp, hộp nhựa để trồng rau xanh với các loại: muống, cải xanh, mùng tơi, rau thơm... vừa cung cấp nguồn rau tươi bổ sung dinh dưỡng, vừa cải thiện không gian sống, tạo cảm giác gần gũi như ở đất liền.

Đại úy Trần Văn Đức, Chính trị viên Tàu 8001 cho biết, để cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết trong không khí ấm áp, bếp ăn trên tàu luôn bảo đảm chế độ ăn uống khoa học, hợp lý. Thực đơn được cải thiện phong phú với các món ăn truyền thống như: thịt kho tàu, dưa hành, bánh chưng, giò chả mang đậm hương vị Tết. Đồng thời, khẩu phần ăn được cân đối đầy đủ dưỡng chất, phù hợp với điều kiện làm việc cường độ cao trên biển. Bên cạnh đó, bữa ăn cũng được tổ chức đầm ấm, gắn kết, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm vững vàng vượt qua mọi khó khăn.

“Với tinh thần “Thuyền là nhà, biển cả là quê hương”, cán bộ, chiến sĩ luôn xác định vững vàng tư tưởng, trách nhiệm và niềm tin bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Đại úy Trần Văn Đức khẳng định.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH